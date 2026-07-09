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quinta-feira, 9 julho

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Eleições 2026: Cristiano Pisoni é cotado para suplente de Alexandre Guimarães

Atitude TocantinsPor 1 Leitura mínima

da redação

O empresário de Gurupi, Cristiano Pisoni (PSDB), entrou no radar para assumir a suplência do pré-candidato ao Senado pelo Tocantins, o deputado Alexandre Guimarães (MDB). Ex-candidato a prefeito de Gurupi, Pisoni tem trânsito com lideranças do partido na região sul e aparece como um dos nomes avaliados para compor a chapa nas eleições.

Segundo o grupo ligado ao deputado, Pisoni tem atuação no setor empresarial e experiência em disputas eleitorais e seria um nome de articulação para ampliar a capilaridade da candidatura de Guimarães em municípios como Gurupi e região.

Pisoni é cotado para suplente de Guimarães nas eleições

 

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