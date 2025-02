Eleições 2026: Eduardo Siqueira manifesta apoio a Vicentinho Júnior ao senado

da redação

O prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira, deu um importante passo no cenário político ao declarar publicamente seu apoio à pré-candidatura do deputado federal Vicentinho Júnior ao Senado nas eleições de 2026. Durante a solenidade de comemoração aos 32 anos da Guarda Metropolitana de Palmas, Siqueira enfatizou a representatividade e atuação do parlamentar na Câmara dos Deputados.

“Belas palavras, mas também belas atitudes. Representa muito bem nosso povo na Câmara dos Deputados. Estando no tapete verde, são poucos passos para o tapete azul. Espero que a sua travessia seja breve”, afirmou, sinalizando um apoio estratégico de grande peso político.