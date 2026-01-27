Eleições 2026 no Tocantins: indecisão recorde, guerra por prefeitos e um tabuleiro ainda em aberto

Por Wesley Silas

Com mais de 70% do eleitorado tocantinense ainda indeciso, segundo levantamentos internos recentes, a disputa pelo governo do Tocantins em 2026 caminha para ser menos uma corrida de popularidade e mais uma complexa operação de bastidores. Nesse cenário, o apoio dos 139 prefeitos do Estado tende a se transformar em ativo estratégico central para qualquer pré-candidato que pretenda chegar competitivo à reta final.

Nomes como Ataídes (Novo), Dorinha (União Brasil), Laurez (PSS), Vicentinho (PP), Cinthia Ribeiro (PSDB) e Amélio Cayres (Republicanos) já se colocaram no tabuleiro da sucessão estadual. Mas, diante de um eleitorado fragmentado e descrente, o desafio vai além de lançar pré-candidatura: é preciso construir alianças regionais sólidas, calibrar o discurso frente ao governo federal e definir com clareza se a campanha será de alinhamento ou de oposição a Brasília.

O Tocantins tem apresentado, nos últimos ciclos, uma inclinação majoritária para pautas conservadoras e de direita, especialmente entre o eleitorado do agronegócio e do interior rural. Ao mesmo tempo, pesquisas nacionais como Datafolha e Ipec apontam mudanças relevantes no comportamento de segmentos decisivos. As mulheres, por exemplo, demonstram maior rejeição a discursos agressivos e maior sensibilidade à insegurança econômica, com menos fidelidade ideológica e mais atenção a resultados concretos e à forma de comunicação dos candidatos.

Outro fator em ascensão é o peso da população evangélica, cuja influência nas urnas cresce a cada pleito e tende a ser cortejada por todos os grupos políticos. Paralelamente, os jovens de 16 a 29 anos, altamente conectados por redes sociais como WhatsApp, TikTok e Instagram, podem redefinir narrativas de campanha em tempo real, punindo inconsistências e premiando quem conseguir dialogar com linguagem direta e propostas objetivas.

No setor público estadual – professores, policiais, profissionais de saúde, agentes penitenciários, servidores do Judiciário e demais categorias – o voto tende a se orientar por questões concretas: planos de carreira, reajustes salariais, previdência estadual, condições de trabalho e segurança. Ignorar esse segmento significa abrir espaço para adversários que consigam apresentar um histórico ou uma agenda crível de valorização do funcionalismo.

Outro eixo determinante será o peso do voto regional. As demandas e prioridades do Norte, Centro, Sul e Sudeste do Tocantins não são homogêneas, e cada região cobra presença física, estrutura partidária e compromisso com obras e serviços locais. Nesse contexto, os prefeitos passam a funcionar como termômetros e multiplicadores de influência – sua adesão ou resistência pode definir o desempenho dos pré-candidatos em cada microrregião.

Com um contingente tão elevado de indecisos e um grau crescente de desconfiança em relação à política tradicional, as eleições de 2026 no Tocantins tendem a ser menos previsíveis do que sugerem os alinhamentos partidários iniciais. Entre estratégias digitais, disputas por palanques municipais e negociações silenciosas com lideranças locais, a verdadeira campanha já começou – ainda distante dos grandes comícios, mas intensa nos bastidores do poder.