Após perder comando do PSDB para Vicentinho Júnior, Cinthia recebe apoio calculado de Laurez, que volta a ser cotada como possível vice

Por Wesley Silas

Logo após a ex-prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, perder o comando do PSDB no Tocantins para o deputado federal e pré-candidato ao governo, Vicentinho Júnior, o vice-governador e também pré-candidato ao Palácio Araguaia, Laurez Moreira (PSD), divulgou uma nota pública de apoio à ex-tucana. A manifestação ocorreu nesta sexta-feira, 20, no mesmo dia em que Cinthia anunciou sua desfiliação do partido, em reação à intervenção da direção nacional, que decidiu substituir o diretório estadual.

Nos bastidores, a aproximação entre Laurez e Cinthia já vinha sendo avaliada por aliados, inclusive com a defesa da antecipação de uma chapa em que a ex-prefeita seria anunciada como possível vice do vice-governador. A nota divulgada agora reforça essa leitura política e recoloca Cinthia no centro das articulações para 2026, mesmo após a perda do controle partidário.

No texto, Laurez afirma que o episódio envolvendo a troca de comando no PSDB “traz uma reflexão sobre caráter e retidão” e critica, de forma indireta, a condução da sigla no Estado. Para ele, a política deve ser construída com “diálogo, princípios e respeito às pessoas”, em contraposição a práticas que, segundo o vice-governador, não representam a “boa política”.

Ao se referir à ex-prefeita, Laurez destaca que Cinthia “sempre adotou uma postura coerente e fiel às suas convicções” e que sua decisão de deixar o PSDB demonstraria, na visão dele, o compromisso dela com os valores que diz defender na vida pública. O vice-governador conclui a manifestação afirmando que Cinthia conta com seu “total apoio” e associa esse alinhamento ao discurso de construção de um “Tocantins melhor”, com mais oportunidades e respeito à população.

O gesto de Laurez, entretanto, não se restringe a uma defesa de caráter pessoal. Em um cenário de reacomodação de forças após a intervenção tucana no Tocantins, o apoio público à ex-prefeita sinaliza um movimento político calculado, que pode redesenhar alianças e testar a receptividade de uma eventual composição eleitoral com Cinthia como candidata a vice em uma chapa liderada pelo PSD.