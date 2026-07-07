Com presença de lideranças regionais, Vicentinho Júnior, Amélio Cayres e Alexandre Guimarães participam de encontro em Muricilândia

Por Wesley Silas, com informações da Ascom O pré-candidato ao Governo do Tocantins, Vicentinho Júnior, participou na noite desta segunda-feira (6) de uma reunião na residência do ex-prefeito Alessandro Borges, em Muricilândia. O evento reuniu lideranças políticas da região e marcou a apresentação conjunta da chapa que também inclui Amélio Cayres como vice-governador e Alexandre Guimarães como pré-candidato ao Senado. O prefeito João Vitor também estava presente.

Discursos e pautas

Vicentinho Júnior discursou sobre desenvolvimento regional, infraestrutura e valorização da população. Em sua fala, destacou a trajetória política construída ao lado do município e defendeu que o resultado prático deve prevalecer sobre as diferenças partidárias.

“Não tem discurso que arranque obra do chão, que construa ponte, faça estrada ou entregue ambulância. O que transforma a vida das pessoas é trabalho. Deixem a democracia prevalecer. Daqui haverá sempre respeito”, afirmou.

O anfitrião, Alessandro Borges, ex-prefeito de Muricilândia, destacou a mobilização popular e mencionou a parceria com Vicentinho Júnior na viabilização de obras e benefícios para o município e cidades vizinhas.

“Como deputado, nos ajudou muito a trazer grandes obras e benefícios que transbordaram para as cidades vizinhas. Agora estamos juntos em um grande projeto para o Tocantins”, disse Alessandro.

Infraestrutura como pauta central

Vicentinho Júnior também defendeu investimentos em infraestrutura e citou a importância da TO-164 para a integração regional e o escoamento da produção. Ao lado de Amélio Cayres e Alexandre Guimarães, afirmou que o projeto político do grupo será construído com diálogo, presença nos municípios e compromisso com o desenvolvimento do Estado.

Aposta na capilaridade municipal