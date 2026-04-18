Farm Day Fazendão: Lideranças da Direita e Centro-Direita debatem sucessão presidencial e criticam gestão federal

Por Wesley Silas

Durante o evento Farm Day Fazendão, o cenário político para 2026 foi o tema central de uma mesa-redonda que reuniu o senador e vice-presidente do Senado, Eduardo Gomes (PL), o governador de Goiás e pré-candidato à Presidência, Ronaldo Caiado (PSD), e o presidente da Aprosoja Brasil, Maurício Buffon (PL). O debate focou na articulação de uma candidatura de oposição ao atual governo federal, com ênfase no setor do agronegócio.

​Caiado defende gestão e critica atual governo

​O governador Ronaldo Caiado utilizou sua fala para reforçar a oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo Caiado, a centro-direita e a direita devem apresentar nomes fortes no primeiro turno para consolidar uma vitória no segundo.

Destaques do discurso:

​Estratégia Eleitoral: Defendeu a existência de múltiplas candidaturas no campo conservador para atrair diferentes perfis de eleitores, argumentando que a convergência ocorreria naturalmente na etapa final do pleito.

​Críticas ao Governo Federal: Afirmou que a atual gestão carece de eficiência administrativa e que vencer o atual presidente no segundo turno seria viável para nomes com “estatura moral”.

​Pauta Jurídica: Manifestou a intenção de, caso eleito, propor anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro.

​Modelo de Gestão: Citou sua aprovação em Goiás como exemplo de que a boa administração afasta grupos políticos de esquerda do poder por longo prazo.

​Eduardo Gomes prega convergência entre PL e PSD

​O senador Eduardo Gomes adotou um tom mediador, destacando a necessidade de união entre partidos como PL, PSD e Republicanos.

Destaques do discurso:

​União Partidária: Relembrou a vitória de Tarcísio de Freitas em São Paulo como modelo de sucesso para a aliança entre Bolsonaro e o PSD de Gilberto Kassab.

​Legado Conservador: Defendeu a gestão de Jair Bolsonaro, citando a entrega de títulos de terra e o fortalecimento tecnológico do campo.

Criticou as restrições impostas ao ex-presidente e a situação jurídica atual de lideranças conservadoras, defendendo o resgate da liberdade de expressão.

​Maurício Buffon foca na representatividade do agro

​Representando o agronegócio e pré-candidato à Câmara dos Deputados pelo Tocantins, Maurício Buffon ressaltou a importância econômica do setor.

Destaques do discurso:

​Economia e PIB: Destacou que o agronegócio representa cerca de 75% do PIB do Tocantins e 40% do PIB nacional, defendendo que o governo federal não pode “brigar” com o setor.

​Segurança Alimentar: Argumentou que o apoio ao produtor resulta em alimentos mais baratos na mesa da população.

​Biocombustíveis: Defendeu o aumento da mistura de biodiesel no óleo diesel como solução econômica e sustentável.

​O encontro no Farm Day Fazendão evidencia que a oposição ao governo Lula já iniciou seu processo de capilarização por meio de eventos setoriais, utilizando o agronegócio como principal plataforma de mobilização. Embora Ronaldo Caiado e Eduardo Gomes demonstrem alinhamento quanto às críticas à atual gestão, o debate expõe um desafio latente para 2026: a fragmentação.

Retórica de “vitória fácil no segundo turno”

​Enquanto o PL busca manter a hegemonia do espólio político de Jair Bolsonaro — mencionando nomes como o de Flávio Bolsonaro —, Caiado tenta se viabilizar como uma alternativa executiva experiente e com alta aprovação. A retórica de “vitória fácil no segundo turno” ignora a complexidade da máquina pública e a resiliência das bases governistas. O sucesso dessa frente dependerá menos de discursos inflamados e mais da capacidade real de unificar interesses entre o pragmatismo do PSD e o ideologismo do PL, evitando que disputas internas de ego fragmentem o eleitorado conservador antes mesmo do pleito.