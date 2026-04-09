Paulo Lima assume a Superintendência Federal de Agricultura no Tocantins

Da Redação

O Diário Oficial da União (DOU) publicou, nesta terça-feira (8), a nomeação de Paulo Antônio de Lima para o cargo de superintendente de Agricultura e Pecuária no Tocantins, órgão vinculado ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). O novo gestor substitui o ex-prefeito Cesinha.

Paulo Lima possui experiência na administração pública estadual, tendo presidido a Agência de Defesa Agropecuária (Adapec) durante a gestão de Laurez Moreira no Governo do Estado. Sua indicação para o cargo federal partiu do senador Irajá (PSD).

Pelas redes sociais, o parlamentar confirmou a articulação e manifestou expectativa positiva quanto à gestão de Lima. Segundo o senador, a escolha técnica visa fortalecer o atendimento às demandas do setor produtivo tocantinense junto ao Governo Federal.

A mudança no comando da Superintendência ocorre em um momento estratégico para o agronegócio regional, setor que demanda articulação direta com as políticas do Ministério da Agricultura para o desenvolvimento da produção local.