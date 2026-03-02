Presidente da Assembleia, Amélio Cayres, confirma disposição em disputar o Governo do Tocantins e reforça diálogo com a imprensa

Por Redação

Em Palmas, o presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), deputado estadual Amélio Cayres (Republicanos), reuniu-se na segunda-feira, 2, com cerca de 60 profissionais da imprensa, em encontro voltado ao fortalecimento do diálogo como base de seu projeto ao Governo do Estado.

Participaram representantes de sites, rádios, emissoras de TV e comunicadores digitais da região central do Tocantins. No encontro, Amélio apresentou sua leitura sobre o cenário eleitoral e foi direto ao afirmar sua disposição em disputar o Governo do Tocantins, colocando-se oficialmente como pré-candidato. Ele destacou que qualquer projeto político consistente precisa ser construído com responsabilidade, diálogo e alinhamento com as forças políticas e com a sociedade.

“O papel da imprensa é fundamental para a democracia. É ela que informa, fiscaliza e contribui para um Estado mais transparente. A imprensa é essencial tanto para um projeto político quanto para o desenvolvimento do Tocantins. Meu objetivo é ouvir as demandas e aprender com os comunicadores, que conhecem de perto a realidade e sabem o que nosso Estado precisa para continuar avançando”, afirmou.

Amélio reforçou que mantém diálogo permanente com lideranças da base aliada e que a definição sobre a candidatura será fruto de construção coletiva. Ele também destacou a importância da harmonia institucional e da confiança consolidada ao longo de seus anos de vida pública.

“Tenho grande respeito por todos que estão pleiteando o Governo, mas também coloco o meu nome na mesa de discussão para governador. Tenho uma trajetória de mais de 50 anos neste Estado que amo e quero que meu nome seja considerado em pé de igualdade com os demais”, declarou Cayres.

O encontro em Palmas marca uma nova etapa de articulação política do presidente da Aleto, norteada pelo diálogo, pela responsabilidade e pelo compromisso com o desenvolvimento do Tocantins.

Diálogo com a imprensa de Araguaína

No dia 12 de fevereiro, Amélio Cayres também se reuniu com profissionais da imprensa de Araguaína e da região norte do Tocantins. Na ocasião, ouviu demandas da categoria e apresentou pontos centrais de seu projeto político, reforçando a intenção de construir propostas em sintonia com quem atua diariamente na cobertura dos fatos do Estado.

Defesa da imprensa e valorização do jornalismo

À frente da Assembleia Legislativa, Amélio Cayres tem mantido posicionamento constante em defesa da liberdade de imprensa, da transparência institucional e da valorização dos profissionais da comunicação.

Durante os três anos de sua gestão como presidente da Casa, promoveu encontros anuais com jornalistas, em parceria com o Sindicato dos Jornalistas (Sindjor), em comemoração ao Dia do Jornalista. Determinou ainda a reforma da Sala de Imprensa Otávio Barros, no plenário da Aleto, garantindo melhor estrutura, conforto e condições de trabalho aos profissionais que acompanham a rotina legislativa.

Em 2023, o parlamentar apoiou e votou favoravelmente o Projeto de Lei que regulamenta a jornada de trabalho de 25 horas semanais para jornalistas no âmbito estadual, aprovado por unanimidade. Em 2024, foi homenageado pelo Sindjor pela contribuição à valorização do jornalismo tocantinense, reforçando seu compromisso com a categoria.