Vicentinho Júnior é recebido por Aécio Neves e assume protagonismo do PSDB no Tocantins

Por Redação

O pré-candidato ao governo do Tocantins, Vicentinho Júnior, foi recebido nesta quarta-feira, 25, pelo presidente nacional do PSDB, deputado federal Aécio Neves, na sede do partido em Brasília. No encontro, Aécio deu boas-vindas a Vicentinho, que recentemente assumiu a presidência estadual da sigla.

“O PSDB passa por um processo de reconstrução em todo o país. Buscamos reafirmar um projeto de centro, com linha liberal na economia e compromisso com políticas sociais inclusivas. Esse é o nosso esforço, e a sua chegada se soma a esse movimento”, afirmou Aécio Neves.

Ao agradecer a acolhida, Vicentinho Júnior destacou a trajetória do PSDB no Tocantins. Ele mencionou a contribuição de nomes históricos, como Siqueira Campos, e o papel do partido na formação política do Estado.

“É importante reconhecer a história do PSDB no Tocantins e o legado construído por diversas lideranças ao longo dos anos. Nosso desafio agora é atualizar esse projeto, olhando para as necessidades atuais da população tocantinense”, declarou o pré-candidato.

Vicentinho também citou o apoio das lideranças nacionais Adolfo Viana — presente na reunião — e Paulo Abi-Ackel, que tiveram participação em seu processo de ingresso na legenda.

No encontro, Aécio Neves reforçou que o PSDB trabalha na formulação de uma proposta nacional que se apresente como alternativa à polarização política. Segundo ele, a sigla pretende defender uma agenda que combine responsabilidade fiscal, inclusão social e diálogo com diferentes setores da sociedade.