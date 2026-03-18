Wanderlei Barbosa no Senado: o tabuleiro que ninguém quer mexer

A possibilidade de afastamento do governador Wanderlei Barbosa perdeu tração nos bastidores políticos de Tocantins. Aliados e opositores reconhecem que uma eventual candidatura dele ao Senado alteraria significativamente a disputa pelas duas vagas federais, reduzindo espaço para candidatos já em movimento. A mudança de cálculo revela o peso real de sua aprovação eleitoral no tabuleiro de 2026. Por Wesley Silas

Nas últimas semanas, circulava nos bastidores a hipótese de que o afastamento de Wanderlei Barbosa abriria espaço para novo arranjo político no Estado. Essa leitura não resiste à análise objetiva: uma candidatura do governador ao Senado reposicionaria toda a disputa.

A avaliação predominante entre políticos é que nem mesmo setores da oposição veem com entusiasmo essa possibilidade. O motivo é direto: Wanderlei Barbosa mantém forte aprovação política e eleitoral. Isso o tornaria competidor de alto risco para nomes que já se movimentam para o Senado — Eduardo Gomes (PL), Carlos Gaguim (União Brasil), Alexandre Guimarães (MDB) e o senador Irajá Abreu (PSD).

O Cálculo Político

O que antes poderia interessar a alguns grupos passou a ser visto como ameaça concreta. O afastamento deixou de ser hipótese de rearranjo institucional para se transformar em fator de contenção eleitoral. Sua permanência no governo interessa não apenas ao seu grupo político, mas também a atores que temem enfrentar sua força nas urnas.

A mudança de comportamento em torno de Wanderlei revela o tamanho de sua influência no processo. O jogo político deixou de ser apenas sobre quem governa o Estado para incluir quem sobrevive ao rearranjo das vagas majoritárias. Nesse cenário, o governador funciona como elemento de equilíbrio — sua presença ou ausência altera toda a geometria da disputa. Força eleitoral é ativo político real