Em meio a atritos, Irajá solta nota e reafirma aliança com PT e Lula

da redação

Após o anúncio da pré-candidatura da líder comunitária Ivanete Lima ao Senado pelo PSD e a sinalização de apoio do ex-governador Mauro Carlesse a uma vaga de suplente, o senador Irajá divulgou nota nesta quarta-feira, 8, para conter as repercussões internas no partido. No texto, o parlamentar classificou as movimentações como parte do processo natural de pré-campanha e disse que o momento é de “articulações, testes de cenários e sondagens” antes da convenção marcada para 20 de julho.

Para apaziguar os ruídos, Irajá reforçou que a aliança com o PT está mantida e defendeu que a segunda suplência da chapa seja ocupada por um nome indicado pelo partido. Ele também reiterou apoio “incondicional” à reeleição do presidente Lula e disse que a defesa do legado do governo é “inegociável”. Ao citar a liderança do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, o senador buscou passar a imagem de unidade e disse que a legenda tem os melhores nomes para “mudar os rumos do Tocantins”.

Veja a íntegra da nota:

O Senador Irajá (PSD) vem a público deixar claro o seu posicionamento em relação às articulações de pré-campanha para a montagem de chapa do PSD para o senado da República. O momento é oportuno para articulações, testes de cenários, composições e sondagens antes da nossa convenção marcada para o próximo dia 20 de julho. O anúncio do lançamento da pré-candidatura ao Senado da líder comunitária e assistente social Ivanete Lima é um movimento normal, convidada através do Presidente Gilberto Kassab e com potencial de fortalecer o PSD na disputa pelo senado e para o governo, bem como o apoio do ex-governador Mauro Carlesse a candidatura majoritária, colocando-se à disposição para uma das suplências.

Entretanto a aliança com o PT está preservada e é fundamental para um projeto vitorioso, inclusive com o convite formal e diálogo em curso em torno da outra suplência a ser ocupada por um integrante indicado pelo PT, o que fortaleceria, e muito, este projeto.

Da mesma forma, fica preservado o meu apoio incondicional à reeleição do presidente Lula, cuja defesa do seu legado, reitero, é para mim, inegociável. Permaneço leal e coerente às minhas convicções e aos valores que defendo há 15 anos na vida pública, integrando sempre o mesmo partido e também defendo por convicção o campo popular.

Sob a liderança e comando do Presidente Gilberto Kassab, no que depender de mim, o PSD segue unido e fortalecido para as convenções, convicto de que temos os melhores nomes e as melhores propostas para mudar os rumos do Tocantins e preservar os avanços sociais e econômicos do Governo Lula.

Senador Irajá

08.07.2026