Encontro em Brasília busca aproximar prefeitos e governo federal, visando parcerias

da redação

Prefeitos de todo o Brasil estão nesta terça-feira (11) no Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, iniciativa da Presidência da República, com a coordenação da Secretaria de Relações Institucionais (SRI/PR), e com o apoio da Associação Brasileira de Municípios (ABM), da Confederação Nacional de Municípios (CNM) e da Frente Nacional de Prefeitos (FNP). Vários gestores do Tocantins estão participando e buscando conhecimento.

Com o tema “A cidade que queremos está em nossas mãos”, o evento segue até a próxima quinta-feira (13). O encontro busca fortalecer o diálogo federativo e incentivar a cooperação entre os municípios e o Governo Federal, estimulando a implementação de políticas públicas inovadoras, inclusivas e sustentáveis.

O evento é realizado no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. No local, os visitantes poderão participar de mais de 100 Conferências e de 60 Oficinas, distribuídas nos diferentes espaços. Todos os ministérios farão atendimento aos gestores municipais no local do encontro. O evento também contará com atendimento de diversos órgãos, tais como FNDE, Ibama, SPU, Iphan, Receita Federal, Serpro, SEBRAE, Correios, além de bancos públicos, como CAIXA, Banco do Brasil e BNDES.