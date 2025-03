Fortes visita região turística de Paranã com governador e destaca benefícios aos moradores

da redação

O deputado estadual Eduardo Fortes acompanhou o governador Wanderlei Barbosa em uma visita à região turística de Paranã, nas Serras Gerais, e destacou os benefícios que estão chegando para a população local. Durante a agenda, Fortes conheceu de perto as belezas naturais da região, como as cachoeira do Catoá e o rio Sucuri, e reforçou a importância do turismo para o desenvolvimento do Tocantins.

“Quem ainda não conhece precisa vir conhecer. O nosso Tocantins é maravilhoso no turismo, e essa região tem um potencial gigantesco”, afirmou o deputado, que visitou o povoado de Campo Alegre, próximo a Paranã. Além do turismo, Fortes ressaltou as melhorias que estão sendo levadas à população, como a construção de uma nova praça e o asfalto que ligará Paranã a Campo Alegre. Ele também destacou a articulação com a Energisa para levar energia elétrica a diversas famílias que ainda não têm acesso ao serviço.

“São ações que trazem mais dignidade para quem vive aqui. O governador Wanderlei Barbosa tem um olhar especial para essa população que, por muito tempo, foi esquecida. É emocionante ver a gratidão dessas pessoas e saber que estamos ajudando a transformar suas vidas”, disse Fortes.

O deputado reforçou seu compromisso com a região e elogiou a gestão do governador, destacando sua postura humana e próxima da população. “O Tocantins reconhece esse trabalho. Quero que a população conte comigo para levar avanços e oportunidades para quem mais precisa”, concluiu.