Gaguim inicia nova fase da pré-campanha e reúne apoio de prefeitos em vídeos

da redação

O pré-candidato ao Senado Carlos Gaguim reforçou sua articulação política ao lançar uma nova série de vídeos com apoio de prefeitos de várias regiões do Tocantins.

Nas gravações, os gestores municipais aparecem de forma direta declarando apoio ao projeto de Gaguim para 2026 e relembrando a relação de trabalho construída nos últimos anos.

A estratégia marca uma nova etapa da comunicação digital do ex-governador, que agora foca em mostrar capilaridade e força junto às bases municipais em todo o estado.

https://www.instagram.com/reel/DaVEmwvRsLh/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==