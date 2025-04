Gomes e Dorinha lideram disputa ao governo para 2026 e aprovação do governador Wanderlei chega a 76,7% , afirma pesquisa do Instituto Paraná

Levantamento divulgado nesta quinta-feira (10) pelo Instituto Paraná Pesquisas mostra que os senadores Eduardo Gomes (PL) e Professora Dorinha (União Brasil) lideram a disputa ao governo do Tocantins nas eleições de 2026, com 27,1% e 26,4% das intenções de voto, respectivamente. Outro número que chamou atenção é a aprovação da administração do governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) com 76,7%, sendo 77,6 entre o público feminino e 75,8% entre o masculino. O governador Wanderlei também liderou a pesquisa para senado na espontânea com 52,9%, seguido pelo senador Eduardo Gomes (PL) com 32,5%.

Por Redação

Pesquisa estimulada – cenário 1

Se as eleições para Governador do Estado do Tocantins fossem hoje e os candidatos fossem esses, em quem o(a) Sr(a) votaria?

Pesquisa espontânea e estimulada

Se as eleições para Governador do Estado do Tocantins fossem hoje, em quem o(a) Sr(a) votaria?

No caso da pesquisa estimulado ao governo, num cenário em que aparece os nomes da Professora Dorinha (UB), o vice-governador, Laurez Moreira (PDT), o senador Irajá Abreu (PSD), o ex-deputado petista Paulo Mourão e o Republicanos e presidente da Assemblei Amélio Cayres. A senadora Professora Dorinha (UB) lidera com 37%, seguida pelo vice-governador, Laurez Moreira (PDT) 14,6%, e nomes que ainda não colocaram, explicitamente, seus respectivos nomes na intenção de disputar o Governo: Irajá Abreu aparece com 11,1%, Paulo Mourão com 10,5% e Amélio Cayres com 9,8%.

Avaliação e aprovação da administração do governador Wanderlei `Barbosa.

A Pesquisa de opinião pública realizada no Estado do Tocantins com o objetivo de consultar à população sobre a situação eleitoral para o Legislativo Federal e Executivo Estadual em 2026 e avaliação da administração Estadual.