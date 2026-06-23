PT define Kátia Abreu na coordenação da campanha de Lula no Tocantins

Por Wesley Silas

O Partido dos Trabalhadores (PT) formalizou, nesta terça-feira (23), o apoio à pré-candidatura do vice-governador Laurez Moreira (PSD) ao Governo do Tocantins para as eleições de 2026. Na mesma ocasião, a legenda confirmou o nome do ex-deputado federal Paulo Mourão como o candidato oficial apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a disputa ao Senado Federal, compondo chapa majoritária ao lado do do senador Irajá Abreu (PSD). Adicionalmente, ficou definido que a ex-senadora Kátia Abreu assumirá a coordenação da campanha à reeleição presidencial no estado. “Assumo a missão de coordenar a campanha à reeleição do presidente Lula no Tocantins”, disse Kátia Abreu.

Definições majoritárias e aliança com o PSD

A decisão consolida a aliança tática entre o PT e o PSD no Tocantins para o próximo pleito. O acordo viabiliza a postulação majoritária de Laurez Moreira ao Palácio Araguaia e estrutura o palanque do governo federal no estado, dividindo o espaço da disputa pelas duas vagas ao Senado entre Paulo Mourão (PT) e Irajá Abreu (PSD).

Coordenação da campanha presidencial

Indicada para comandar a estrutura eleitoral do presidente Lula em território tocantinense, Kátia Abreu declarou que assume a função com foco em articular as bases aliadas. Em nota, a ex-senadora afirmou receber a responsabilidade com o objetivo de alinhar as propostas de desenvolvimento regional ao projeto político nacional, buscando ampliar a interlocução com os diferentes setores produtivos e sociais do estado.

“Agradeço a confiança de todos e recebo essa responsabilidade com honra e disposição para seguir trabalhando por mais desenvolvimento, oportunidades e melhorias reais para o povo tocantinense, avaliou Kátia Abreu.

Impacto Político

As movimentações oficializadas pelo PT redesenham o arranjo de forças na política tocantinense ao unir grupos historicamente divergentes em torno de um projeto comum. A escolha de Kátia Abreu para a coordenação presidencial busca conferir pragmatismo e trânsito junto ao setor do agronegócio, enquanto a divisão das candidaturas ao Senado e o suporte a Laurez Moreira tentam unificar a esquerda e o centro do espectro partidário local. O sucesso do bloco dependerá da capacidade de mitigar resistências internas nas bases partidárias e de coordenar interesses de duas siglas de peso na disputa majoritária.