Presidente nacional do PT oficializa apoio a Laurez Moreira e confirma Paulo Mourão como candidato de Lula ao Senado no Tocantins

O Partido dos Trabalhadores confirmou nesta terça-feira (23) o apoio à pré-candidatura do vice-governador Laurez Moreira (PSD) ao Governo do Estado nas eleições de 2026.

Da Redação

O ato também consolidou Paulo Mourão como o nome escolhido pelo PT para representar o projeto político do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na disputa por uma vaga ao Senado pelo Tocantins. Paulo tem uma vasta experiência política, tendo sido deputado federal por quatro vezes, deputado estadual e prefeito da cidade de Porto Nacional.

O anúncio foi feito em Brasília, durante reunião que contou com a presença do presidente nacional do PT, Edinho Silva, de Laurez Moreira e Paulo Mourão, a ex-senadora Kátia Abreu, o presidente do PT no Tocantins, Nile Willian, além de lideranças estaduais e representantes da direção partidária.

Durante o encontro, Edinho Silva destacou a importância da aliança construída no Tocantins e reafirmou a confiança do partido na trajetória e na capacidade de Paulo Mourão para representar os tocantinenses em Brasília.

A definição marca um novo momento da construção política para 2026. Com a aliança confirmada, PT e aliados passam a caminhar juntos em torno de um projeto que busca unir experiência, capacidade de gestão e compromisso com o desenvolvimento do Tocantins.

Para Paulo Mourão, a confirmação de sua pré-candidatura representa uma responsabilidade ainda maior diante dos desafios do Estado e do país.

“Recebo essa missão com muita honra e senso de responsabilidade. Vamos trabalhar para fortalecer a parceria do Tocantins com o presidente Lula, ampliar oportunidades para nossa população e garantir que a voz do nosso Estado seja respeitada e ouvida no Senado Federal”, afirmou.

A aliança entre PT e Laurez Moreira, com Paulo Mourão no Senado, reforça a construção de uma frente política voltada para o desenvolvimento do Tocantins, a defesa dos municípios, a geração de empregos e a ampliação dos investimentos federais no Estado.

Com a decisão anunciada em Brasília, Paulo Mourão passa a ser oficialmente o representante do campo liderado pelo presidente Lula na disputa ao Senado pelo Tocantins, carregando a missão de fortalecer a presença do Estado nas grandes decisões nacionais e defender os interesses da população tocantinense no Congresso Nacional.