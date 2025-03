Homem joga álcool em esposa para atear fogo nela e no filho e acaba preso pela PM

da redação

Na madrugada deste domingo, 2, a Polícia Militar prendeu um homem de 30 anos por tentativa de feminicídio em Guaraí. A equipe policial foi acionada para atender uma ocorrência na rua Travessa Bom Jesus, no setor centro, onde uma mulher estava sendo agredida pelo marido.

Ao chegarem ao local, os policiais identificaram o autor e, após indagá-lo, ele confessou o crime. A vítima relatou que o marido estava bastante agressivo, agredindo-a verbalmente e fisicamente, e chegou a jogar álcool nela e no filho, com a intenção de colocar fogo neles. Após não conseguir realizar o ato, o homem começou a brigar com a vítima e ainda pegou uma faca para executa-la.

A irmã da vítima chegou ao local e, juntas, conseguiram retirar a faca do autor até a chegada da polícia. Diante dos fatos, o homem e a vítima foram levados à Central de Flagrante de Guaraí, onde ficarão à disposição da justiça.