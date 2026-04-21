Iratã reúne lideranças em Araguatins e discute o uso da tecnologia para gerar oportunidades para os tocantinenses

Por Redação

O empresário do setor de tecnologia, Iratã Abreu, esteve em Araguatins na noite desta segunda-feira (20) numa reunião com amigos e lideranças da região do Bico do Papagaio. Estiveram presentes representantes de todas as cidades da região para discutir ações para a geração de oportunidades para jovens e adultos, por meio da tecnologia, com foco na modernização da agricultura familiar e de agroindústrias locais, como as de leite e de aves.

“Nos próximos 5 anos, o Brasil terá uma demanda de 700 mil empregos na área da tecnologia. Temos que preparar nossos jovens para aproveitarem essas oportunidades”, reforçou Iratã, que se licenciou recentemente da presidência da Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação (Assespro) no Tocantins.

Na associação, Iratã fez um grande trabalho de incentivo à abertura e ao crescimento das empresas de tecnologia no Estado, qualificando jovens e promovendo o desenvolvimento do setor tecnológico.

“Acredito que o Tocantins pode chegar muito mais longe se investir em tecnologia, ampliando as oportunidades de emprego e preparando o Estado para o futuro”, pontuou Iratã.