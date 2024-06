Jornalismo facilita acesso da comunidade aos pré-candidatos

Por Wesley Silas

Em um cenário onde a consciência política e o entendimento dos processos legislativos são fundamentais, o papel do jornalismo se destaca ao abrir espaço para que a comunidade conheça melhor os pré-candidatos nas eleições municipais. Em Gurupi, veículos de comunicação como sites, programas de rádio e TV têm demostrado esse compromisso, como é o caso do programa “Povo Na TV”, apresentado pelo jornalista Jairon Santos no canal 8.1. Essas plataformas têm oferecido a oportunidade para que os pré-candidatos compartilhem suas propostas com o público.

Nesta quarta-feira, 26 de junho, será a vez do ex-vereador Jonas Barros apresentar suas ideias durante o programa. Ele é um pré-candidato a uma cadeira no Legislativo gurupiense e promete discutir em profundidade sua visão e ações planejadas. Entre suas propostas estão mudanças no Regimento Interno da Câmara Municipal e uma maior proximidade entre a Câmara e a população. “Vamos promover um debate amplo sobre os projetos a serem aprovados pelo plenário, garantindo que as leis aprovadas estejam em consonância com a realidade econômica e social da população”, afirmou Barros.

Jonas Barros pontua que o papel do vereador muitas vezes é subestimado pela população, apesar de ser uma posição de extrema importância, pois são os vereadores que aprovam as leis que regem a gestão municipal.

“Entendo que a população gurupiense aprendeu a lição , hoje em uma roda de conversa, por unanimidade, chegamos a um denominador comum, ou seja, a mesma conclusão: se as normas que regem a gestão é aprovada pelo vereador, não se pode eleger vereador que não esteja comprometido com desenvolvimento socioeconômico do seu município, um caso concreto foi a aprovação da lei que alterou a cobrança de imposto e taxas no município”, defende o ex-vereador.”, destacou.

Ele também enfatizou a importância da representação e da escuta ativa dos cidadãos na elaboração de leis. “Se um Projeto de Lei apresenta exageros ou não corresponde à realidade econômica da população, cabe ao vereador propor emendas para ajustá-lo. Mas para isso, é crucial ouvir as pessoas, os diversos segmentos da sociedade. Quando isso não acontece, quem sofre as consequências é a população”, explicou Barros. Neste ano eleitoral, ele acredita que essa conscientização é vital para a alternância de poder e para a escolha de representantes comprometidos com o progresso.

Jonas Barros se coloca oficialmente como pré-candidato, destacando sua prontidão para o diálogo e aprendizado com os erros do passado. “Estou disponível para o debate e comprometido a não repetir os erros do passado. O passado deve servir de aprendizado”, concluiu.

Com iniciativas como essas, o jornalismo reforça seu papel crucial no processo democrático, proporcionando um espaço onde a população pode conhecer melhor seus futuros representantes e participar ativamente do desenvolvimento de sua comunidade.