Líder do Governo na Assembleia Legislativa, Eduardo do Dertins, declara apoio à reeleição do prefeito Wagner Rodrigues em Araguaína

Por Redação

“A minha decisão de apoiar o Wagner é porque eu entendo que sua gestão é impecável. Sei que é uma gestão transformadora e muito eficiente. Sei que Araguaína precisa continuar sentindo e vivendo os impactos transformadores que a gestão do Wagner Rodrigues vem trazendo para cidade. (Sua gestão) vem fazendo com as pessoas aproveitem o efeito do trabalho transparente e eficiente e que esse trabalho impacte na vida das famílias. Minha decisão é por isso. Estou com o Wagner Rodrigues e vou continuar apoiando o que eu acredito que eu acredito ser bom para o Tocantins e ser bom para Araguaína”, afirmou, convicto, o líder do governo na Assembleia Legislativa.

Wagner Rodrigues considera o apoio do deputado é muito importante, pois significa que o parlamentar, e outros líderes estaduais, veem o resultado que Araguaína já obteve e respeitam esse resultado. “Quero continuar trabalhando para continuarmos oferecendo a Araguaína essa transformação que foi e continua sendo muito importante para todo o Tocantins. O povo de Araguaína, sem sombra de dúvida, fica contente, entendendo que o deputado Eduardo do Dertins vê na gestão de Araguaína uma possibilidade real de continuar esse trabalho que está sendo importante, sério, responsável e transparente para toda a população”, afirmou o pré-candidato.

O advogado Walter Viana, presidente do PRD Tocantins, confirmou o apoio do partido, em todos os níveis, à reeleição do prefeito “e a segurança de que estaremos caminhando juntos, de mãos dadas, por todas as ruas de Araguaína, mostrando a importância do projeto e a necessidade da continuidade de Wagner Rodrigues à frente da prefeitura”.

O Presidente Nacional do PRD, Ovasco Rezende, enviou vídeo com saudação aos novos filiados ao partido em Araguaína e reafirmando o apoio à reeleição de Wagner Rodrigues, “que vem desenvolvendo uma gestão séria, responsável no uso dos recursos públicos e que vem transformando Araguaína e região”.

Histórico

O Partido Renovação Democrática foi constituído em 26 de outubro de 2022, a partir da fusão do Patriota e do Partido Trabalhista Brasileiro. A fusão foi homologa pelo Tribunal Superior Eleitoral em 9 de novembro de 2023. O presidente nacional é Ovasco Roma Altimari Resende.

O advogado Walter Viana assumiu como presidente estadual do partido em dezembro de 2023. A comissão terá vigência até 30 de novembro de 2024.