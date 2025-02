Luxemburgo marca presença na posse da nova diretoria da Aleto e fala sobre 2026: “Vamos aguardar e analisar”

O treinador e político Vanderlei Luxemburgo (Podemos) participou da posse da nova mesa diretora da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto) neste sábado (1º). Durante o evento, ele foi questionado sobre suas intenções para as eleições de 2026 e adotou uma postura cautelosa.

“Vamos aguardar e analisar se seremos candidato ou não. O momento é de trabalho, de diálogo e de escutar”, afirmou Luxemburgo. A presença do ex-treinador na cerimônia reforça sua proximidade com a política tocantinense e mantém a expectativa sobre seus próximos passos no cenário eleitoral.