Flávio Bolsonaro, Alcolumbre, governador e lideranças nacionais e tocantinenses celebram os 60 anos de Eduardo Gomes

O vice-presidente do Senado e presidente do PL Tocantins, Eduardo Gomes, completa 60 anos nesta terça-feira, 28, consolidando uma trajetória marcada por articulação política, protagonismo no Congresso Nacional e forte presença no Tocantins. A data mobilizou lideranças políticas, autoridades e veículos de comunicação, que destacaram o papel estratégico do senador no cenário nacional e sua atuação em defesa do estado.

Entre as manifestações, o pré-candidato à Presidência da República pelo PL, Flávio Bolsonaro, ressaltou a relevância do senador. “Parabenizo o senador Eduardo Gomes por mais um ano de vida. Um líder respeitado, que exerce com excelência sua função no Senado Federal, contribuindo de forma decisiva para o avanço de pautas importantes para o Brasil e para o Tocantins”, afirmou.

O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, também destacou o perfil conciliador do parlamentar.

“Quero cumprimentar o senador Eduardo Gomes pelo seu aniversário, desejando muita saúde, sabedoria e sucesso. Sua atuação firme, responsável e sempre pautada pelo diálogo tem sido fundamental para o Senado Federal e para o avanço de importantes matérias de interesse do Brasil”, declarou.

No Tocantins, lideranças reforçaram o reconhecimento ao trabalho do senador. A senadora Professora Dorinha Seabra enfatizou a atuação em defesa do estado.

“Quero desejar um feliz aniversário ao senador Eduardo Gomes, um colega de trabalho comprometido e dedicado, que tem desempenhado um papel fundamental na defesa dos interesses do Tocantins. Sua atuação responsável e diálogo constante fazem a diferença para o nosso Estado”, afirmou.

O governador Wanderlei Barbosa também destacou a dedicação do parlamentar.

“Quero parabenizar o senador Eduardo Gomes por mais um ano de vida. Um homem público dedicado, que tem trabalhado incansavelmente pelo nosso Estado, sempre buscando melhorias para nossa gente. Que Deus continue abençoando sua vida com saúde, sabedoria e ainda mais conquistas”, afirmou.

Repercussão nas redes

Nas redes sociais, manifestações partiram de autoridades do PL e de outras siglas, ampliando o alcance das homenagens. Perfis de apoio celebraram a data com uma publicação especial, um compilado de 60 obras conquistadas com recursos do senador no Tocantins, uma homenagem simbólica que associa cada ano de vida a uma entrega concreta para a população.

Família e afeto – dona Gilda, a UMA e Arlinda Carla

Um dos momentos mais especiais veio da Universidade da Maturidade (UMA), projeto que o senador sempre apoiou. Em vídeo especial gravado por alunos da instituição, a mãe do senador, dona Gilda Gomes, brincou que o filho será seu “parceiro” na UMA, arrancando sorrisos. No material, idosos manifestam reconhecimento pelo apoio contínuo do parlamentar à iniciativa.

A esposa do senador, Arlinda Carla Gomes, também se manifestou com uma publicação emocionante. Nas fotos postadas, ela relembrou a filha do casal, Sarah Gomes, e prestou homenagem ao ex-governador Siqueira Campos, figura histórica na trajetória política do Estado e de Eduardo Gomes.

Em agradecimento, Eduardo Gomes destacou o significado das homenagens. “Recebo cada mensagem com gratidão e senso de responsabilidade. Ao longo da minha trajetória, sempre procurei trabalhar com diálogo, respeito e compromisso com as pessoas. Completar 60 anos com o reconhecimento de tantas lideranças e da população do Tocantins reforça meu compromisso de continuar trabalhando por resultados concretos para o nosso Estado e para o Brasil”, afirmou.