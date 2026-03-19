‘O povo quer a juventude; o ciclo da velharada já passou’, afirma ex-senador Vicentinho em Gurupi 

Em visita estratégica ao Sul do Estado, Vicentinho reforça que a aliança entre Vicentinho Júnior e Alexandre Guimarães reflete o desejo popular por renovação e descarta qualquer recuo na disputa pelo Palácio Araguaia.

Por Wesley Silas

GURUPI – O cenário político do Tocantins ganha novas interpretações com a movimentação estratégica do ex-senador Vicentinho. Enquanto o deputado federal e pré-candidato ao Governo, Vicentinho Júnior, articula a formação de chapas na capital, seu pai percorre o interior para consolidar bases. Em passagem por Gurupi, o veterano da política tocantinense foi enfático ao analisar o momento do eleitorado: “O Alexandre Guimarães é um jovem como o Vicentinho Júnior e a população quer esta turma nova; já passou este ciclo meu e de outros da velharada”, disparou.

Para o ex-senador, a percepção de mudança é nítida nas ruas. “O povo acha que tem que mudar para esta juventude. Você pode andar no dia a dia da cidade e observa isso”, completou, posicionando a pré-candidatura do filho como a resposta natural ao esgotamento de modelos políticos anteriores.

Foco na Montagem de chapa e Unidade Partidária

Diferente de seus adversários, como Laurez Moreira (PDT) e a senadora Professora Dorinha (União Brasil), que apostam em grandes eventos de filiação, o grupo de Vicentinho Júnior foca no “trabalho de bastidor” até o prazo de 4 de abril.

“Não temos pressa para lançamentos festivos. Nossa meta é compor chapas competitivas para deputados estaduais, federais e a majoritária. Estamos dando nossa contribuição e a aceitação é plena, pois 80% da população não aprova o que está aí”, pontuou o ex-senador.

Aliança PSDB-MDB e o fator Evangélico

Vicentinho não esconde o entusiasmo com a possível coligação entre o PSDB e o MDB. Ele recorda o legado histórico de figuras como Siqueira Campos e Moisés Avelino para justificar a importância dessa união. Sob o comando de Alexandre Guimarães no MDB, a aliança simbolizaria a junção da tradição com o vigor da nova geração.

Outro pilar fundamental da estratégia é o diálogo com o segmento evangélico. Com um eleitorado estimado em mais de 200 mil pessoas no Estado, Vicentinho confirmou que as conversas para a inclusão de lideranças religiosas na chapa majoritária estão avançadas. “Temos um forte relacionamento e estamos construindo esse entendimento. Teremos uma atenção muito especial com os evangélicos”, garantiu.

Compromisso com o Agronegócio e Economia

Ao falar sobre as diretrizes de um eventual governo de Vicentinho Júnior, o ex-senador destacou o respeito ao setor produtivo. Para ele, o papel do Estado deve ser o de facilitador, garantindo infraestrutura e incentivos fiscais sem criar obstáculos burocráticos.

“Quem gera emprego gera honra. O governo não pode atrapalhar quem produz. Precisamos de estradas de qualidade e segurança jurídica para que o empresariado fortaleça a renda do nosso povo”, defendeu.

Sem Recuo: “Chance Zero”

Questionado sobre rumores de uma possível desistência para apoiar Laurez Moreira, Vicentinho foi categórico e afastou qualquer incerteza. Embora mantenha o respeito pessoal pelo ex-prefeito de Gurupi, ele assegurou que o projeto de Vicentinho Júnior é irreversível.

“A chance de recuo é zero. Nunca fizemos isso na nossa história política no Tocantins. Quando dizemos que somos candidatos, mantemos a palavra até o fim. O objetivo é unir os tocantinenses sob um ponto de equilíbrio”, arrematou.

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