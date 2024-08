Prefeita Josi Nunes celebra entrega dos primeiros quilômetros da duplicação da BR-153 em Gurupi

Por Redação

A prefeita de Gurupi e pré-candidata à reeleição, Josi Nunes (UB), celebra a duplicação de 8 quilômetros da rodovia BR-153, entre os quilômetros 662 e 671, que passam pela cidade. A inauguração ocorreu na manhã desta quinta-feira, 1º, pelo ministro dos Transportes, Renan Filho.

Josi recebeu o ministro no aeroporto da cidade, ao lado do pré-candidato a vice-prefeito de Gurupi, Adailton Fonseca, empresários da região, políticos e outras autoridades. O ministro ressaltou a relevância da obra para a cidade e região.

“Para Gurupi, isso é um marco de desenvolvimento, escoando com mais segurança as produções do Brasil que cortam de norte a sul”, destacou.

A prefeita destacou a importância da obra para a cidade. “A duplicação se deve ao esforço de várias mãos, e é uma obra muito importante para Gurupi devido ao alívio que traz no trânsito, resguardando vidas e dando mais segurança e qualidade aos viajantes, principalmente aos que precisam acessar os dois lados da rodovia”, afirmou a prefeita.

O empresário Paulo Afonso, do Posto Décio, também esteve presente e representou os interesses dos empresários que possuem estabelecimentos às margens da BR-153. “Nós realizamos um projeto para melhor adaptação na duplicação com relação ao acesso às empresas e assentamentos que ficam às margens da rodovia. Foi encaminhado à Agência Nacional de Transportes Terrestres e, por meio do poder público municipal, fomos atendidos, o que gerou expectativas positivas”, afirmou Paulo Afonso.

Investimento em mobilidade

Segundo a empresa Ecovias do Araguaia, responsável pela administração e operação do Sistema Rodoviário Anápolis-Aliança do Tocantins, foram investidos R$ 40,5 milhões em investimentos e as obras geraram 1300 empregos, entre diretos e indiretos. O trecho também recebeu uma ponte nova, adequação de uma estrutura sobre o córrego Pouso do Meio e construção de retornos.

A duplicação integra o plano de mobilidade em curso na cidade, que conta com pavimentação e recapeamento da malha asfáltica que atenderá cerca de 60 setores e conta com investimento de R$ 108 milhões.

Luta por Gurupi

Ainda como deputada federal, Josi Nunes deu início às articulações pela duplicação da BR-153, e esteve envolvida desde o início do projeto até sua concretização.

“Participar dessa entrega é a realização de mais um sonho, no qual lutamos tanto para que o gurupiense tivesse acesso a esse desenvolvimento social, econômico e cultural”, comemorou.

Como prefeita, Josi esteve em Brasília por diversas vezes e apresentou novamente a demanda da duplicação ao governo federal. “Também me reuni com a Ecovias do Araguaia, responsável pela administração e operação do Sistema Rodoviário Anápolis-Aliança do Tocantins e mostrei a urgência dessa obra almejada pela gestão e pelos empresários de Gurupi”, explicou.

A prefeita lembrou ainda que sua família sempre trabalhou pelo desenvolvimento de Gurupi e pelo bem-estar das famílias de toda a cidade. Relembrou os feitos conquistados por seu pai, Jacinto Nunes, a exemplo da instalação do aeroporto de Gurupi e da implantação da Universidade de Gurupi (UnirG). “Assim como meus pais, dedico meu dia a dia a fazer o melhor por nossa Gurupi. É um legado que levo com orgulho e que venho trilhando”, declarou Josi.

Texto: Ascom União Brasil Gurupi

Crédito da foto: Ascom União Brasil Gurupi