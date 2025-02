Prefeita Josi Nunes participa de encontro nacional de prefeitos em Brasília

da redação

A prefeita de Gurupi, Josi Nunes, está participando, nesta terça-feira (11), do Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, evento promovido pela Presidência da República e coordenado pela Secretaria de Relações Institucionais (SRI/PR). O encontro conta com o apoio da Associação Brasileira de Municípios (ABM), da Confederação Nacional de Municípios (CNM) e da Frente Nacional de Prefeitos (FNP). Josi Nunes destacou a importância da participação de Gurupi no evento. “Esse é um momento fundamental para trocarmos experiências, buscarmos recursos e parcerias que contribuam para o avanço da nossa cidade”, disse.