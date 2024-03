Prefeito de Aliança do Tocantins e vereadora Selma Borges (PSD) negam irregularidades apontadas pela CPI

Por Wesley Silas

O prefeito de Aliança do Tocantins, Elves Guimarães, se pronunciou sobre recente informação envolvendo a instauração de um inquérito legislativo na Câmara Municipal. Em meio a alegações de gastos excessivos com combustível, Guimarães defendeu sua gestão, refutando veementemente as acusações e apontando para uma suposta estratégia da oposição para minar sua reputação em um ano eleitoral crucial. Por outro lado, a vereadora Selma Borges (PSD) afirmou que foi a única a votar contra a abertura da CPI, apesar de ter sido indicada como suplente da Comissão Provisória de Inquérito.

Em resposta à matéria veiculada no Portal Atitude, titulada “CPI em Aliança-TO: Vereadores investigam gastos exorbitantes com combustível na gestão de Elvis Guimarães”, que trata sobre a Comissão Provisória de Inquérito aprovada pela Câmara Municipal de Aliança do Tocantins no último dia 11, o prefeito de Aliança enviou à redação do Portal Atitude uma Nota de Esclarecimento posicionando-se contrariamente às denúncias atribuídas a ele por membros do Legislativo Municipal. Na nota, ele defende que “sempre zelou pelo patrimônio público e pela obediência aos princípios republicanos, de forma que se viu surpreendido com a instauração do inquérito legislativo na Câmara Municipal. Esclarece que as acusações são infundadas e que, na realidade, trata-se de uma estratégia utilizada pela oposição instalada com vistas a prejudicar um dos prefeitos mais bem avaliados do Tocantins em ano eleitoral”.

A vereadora Selma Borges (PSD), que teve seu nome como membro da Comissão Provisória de Inquérito, negou que tenha votado com a oposição, alegando que votou contrariamente à abertura da CPI.

“Porém, pelo regimento interno desta Casa de Leis, o presidente da Câmara indicou a vereadora Selma Borges (PSD) para ser suplente da Comissão, mesmo votando contra a CPI, para compor a Comissão Provisória de Inquérito. A vereadora Selma Borges acredita que tudo será esclarecido pela gestão do prefeito Elvis Guimarães, mas como suplente dessa CPI, ficará atenta a todas as questões envolvidas e acredita no arquivamento da investigação”, pontuou a vereadora na nota

Enquanto as acusações voam de um lado para o outro, a população de Aliança do Tocantins aguarda ansiosamente por respostas e pela verdade por trás dos gastos questionados por parte dos vereadores, ou se há denuncismo eleitoreirio em um verdadeiro drama com intrigas dignas de um roteiro de novela.

Nota de Esclarecimento prefeito Elves

A atual gestão municipal de Aliança do Tocantins sempre zelou pelo patrimônio público e pela obediência aos princípios republicanos, de forma que se viu surpreso com a instauração do inquérito legislativo na Câmara Municipal. Esclarece que as acusações são infundadas e que, na realidade, se trata de estratégia utilizada pela oposição instalada com vistas a prejudicar um dos mais bem avaliados prefeitos do Tocantins em ano eleitoral. Exemplo claro é a falsa informação de que no ano de 2023 o Município teria gasto mais de R$ 5 milhões em combustível, quando na realidade o gasto ficou em torno de 30% desse valor, cerca de R$ 1,5 milhões de reais.

Elves Guimarães

Prefeito Municipal

Resposta da vereadora Selma Borges (PSD) referente à notícia veiculada no dia 19/03/2024 pelo site Atitude.

Venho deixar ciente a população de Aliança do Tocantins que, em votação para abertura da CPI referente a supostas irregularidades na Prefeitura de Aliança, a mesma foi a única vereadora a votar contrário à abertura da CPI. Contudo, a CPI foi aprovada na sessão do último dia 11.

Porém, pelo regimento interno desta Casa de Leis, o presidente da Câmara indicou a vereadora Selma Borges (PSD) para suplente da Comissão, mesmo votando contra a CPI, a compor a Comissão Provisória de Inquérito. A vereadora Selma Borges acredita que tudo será esclarecido pela gestão do prefeito Elvis Guimarães, mas como suplente de tal CPI ficará atenta a todas as questões envolvidas e acredita no arquivamento da investigação.

Vereadora Selma Borges (PSD)