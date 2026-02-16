Prefeito de Taguatinga declara apoio à pré-candidatura de Dorinha ao Governo do Tocantins durante visita no Carnaval

A pré-candidatura da senadora Professora Dorinha Seabra (União) ao Governo do Tocantins ganhou um importante reforço político neste domingo (15), em Taguatinga. Durante agenda na cidade, a parlamentar recebeu o apoio público do prefeito Paulo Roberto (Republicanos) que anunciou oficialmente seu posicionamento ao lado da senadora para as eleições deste ano.

Por Redação

O anúncio foi feito diante de vereadores, da vice-prefeita Isabela, a primeira-dama Zeila, além de várias lideranças políticas e comunitárias. Também participaram o senador Eduardo Gomes (PL) e o deputado federal Carlos Gaguim (União).

O prefeito destacou que a decisão é pautada em valores que considera inegociáveis. “A gente trata as coisas com transparência, jogando limpo, sem jogar bola nas costas de ninguém. Aqui, essas duas palavras, traição e ingratidão, não fazem parte do nosso vocabulário e da nossa tradição familiar. Desde os nossos avós, isso não existe na nossa família. Quero aqui, com os meus vereadores, com os meus líderes, com todos que estão aqui, dizer que nós vamos, esse ano, apoiar a candidatura da senadora Dorinha”, disse.

Dorinha agradeceu o apoio e destacou que o seu projeto está sendo construído com diálogo e responsabilidade. “Recebo com gratidão o apoio do prefeito Paulo Roberto, de Taguatinga. Esse gesto fortalece nosso projeto e mostra que estamos construindo, com diálogo e responsabilidade, um caminho sólido para o Tocantins.”

Agenda no sudeste tocantinense

Antes de chegar a Taguatinga, Dorinha esteve em Arraias, onde participou do tradicional Entrudo, festa que marca o Carnaval no município. A cidade tem significado especial na trajetória da senadora: foi o primeiro lugar onde ela morou ao chegar ao Tocantins.

“O Entrudo é tradição, é comunidade, é essa energia contagiante que atravessa gerações. E eu sigo entrando na folia com a mesma alegria de sempre”, destacou Dorinha.