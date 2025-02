Prefeitos defendem permanência de Diogo Borges na presidência da ATM

da redação

Mesmo sem mandato de prefeito, Diogo Borges tem forte apoio para continuar à frente da Associação Tocantinense de Municípios (ATM). Durante o Encontro de Novos Gestores, realizado no auditório da entidade, vários prefeitos manifestaram o desejo de que Borges dispute novamente a presidência da associação.

A legislação permite que ele continue no comando da ATM, seguindo o exemplo de Paulo Ziulkoski, presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM), que também não ocupa atualmente um cargo de prefeito. Nos bastidores, cresce a articulação para que ele siga liderando a entidade, consolidando seu nome como um dos principais representantes do municipalismo no Tocantins, sendo peça-chave na articulação de demandas dos municípios junto ao governo estadual e federal.