Professora Dorinha promete romper com “coronelismo” no Bico do Papagaio e diz que fará “a melhor gestão do Brasil”

Senadora recebe apoio de sete prefeitos e um deputado estadual em Sítio Novo, ampliando base na região norte do Tocantins

Por Wesley Silas A pré-candidata ao Governo do Tocantins, senadora Professora Dorinha (UNIÃO), declarou nesta segunda-feira (11) em Sítio Novo que a região do Bico do Papagaio precisa superar práticas políticas tradicionais e prometeu uma gestão baseada em parceria com os municípios. “Eu quero dizer para o Bico do Papagaio: chega de coronel. Chega de gente que não respeita o povo”, afirmou, durante encontro com lideranças da região norte do Estado.

A fala da senadora ocorreu em um evento que formalizou o apoio de sete prefeitos e um deputado estadual à sua pré-candidatura. Oficializaram adesão ao grupo os prefeitos Dora (Sítio Novo), Nenzinha (São Sebastião), Tota do Francimar (Esperantina), Júnior Noleto (Palmeira), João Português (Luzinópolis), Rafael Maracaípe (Maurilândia) e Cleofan (Angico), além do deputado estadual Winston Gomes (PRD) e do pré-candidato a deputado estadual Van Van.

“Não venho só ao Tocantins, eu moro aqui”, disse Dorinha, ao se diferenciar de gestores que mantêm distância da base eleitoral. A senadora afirmou que pretende construir uma administração próxima dos municípios: “Vamos fazer uma gestão em parceria com prefeitos, prefeitas, vereadores, deputados e senadores. E vamos ser a melhor gestão do Brasil.”

A prefeita Tota do Francimar (Esperantina) endossou a articulação e destacou o papel da senadora na reconstrução do município. “Ano passado eu assumi uma cidade completamente destruída, devastada em todas as áreas, mas com a articulação do Jair Farias, do Winston Gomes com a senadora Dorinha, eles pegaram na minha mão e estão ajudando a reconstruir Esperantina”, afirmou. Segundo ela, há mais de 16 anos o município não recebia unidades habitacionais populares, e a destinação de recursos por emenda da senadora beneficiou famílias locais.

O deputado estadual Winston Gomes também ressaltou a atuação de Dorinha na educação: “A educação é a base de tudo, a base da família, a base profissional, a base social, e a senhora tem trabalho reconhecido não só no Tocantins, mas em todo o país”, declarou.

Entregas e capilaridade

O movimento no Bico do Papagaio ocorre em um cenário eleitoral ainda indefinido para 2026. Com cinco pré-candidatos ao governo, a disputa por adesões regionais se intensifica, e a região norte — tradicional reduto político de peso — torna-se arena estratégica. A articulação de Dorinha no Bico sinaliza um esforço de capilaridade que contrasta com a concentração de apoios em polos urbanos.

A adesão de prefeitos, contudo, não é garantia de votos. Estudos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre ciclos eleitorais recentes mostram que a chamada “candidatura de prefeitos” tem eficácia limitada quando dissociada de entregas concretas à população. A própria fala da prefeita de Esperantina, ao citar obras e casas populares, sugere que o eleitor da região tende a valorizar resultados materiais em detrimento de alinhamentos partidários.