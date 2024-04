PSDB de Cristiano Pisoni e Cidadania do deputado Eduardo do Dertins fazem acordo no “fio do bigode”

Por Wesley Silas

O pré-candidato a prefeito de Gurupi, Cristiano Pisoni (PSDB) terá nas convenções um acordo, baseado na confiança e na honra, com o deputado e presidente do Cidadania, Eduardo do Dertins, com o aval deputado Eduardo Mantoan (PSDB) para que a federação não atrapalhe a formação da nominata dos pré-candidados a vereador do PSDB, já que ela rachou em Gurupi devido o deputado Eduardo do Dertins apoiar a pré-candidatura da prefeita Josi Nunes (UB).

No inciso 2º do artigo Art. 38. do Estatuto da Federação PSDB CIDADANIA determina que as chapas proporcionais devem observar a participação mínima de 30% para cada gênero. Neste caso específico de Gurupi, o Cidadania não indicaria nomes durante a Convenção Partidária à disputa ao cargo de vereador.

A Federação PSDB CIDADANIA é uma aliança entre o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) e o Cidadania, que busca fortalecer a atuação política e eleitoral desses partidos. Em Gurupi

O calendário Eleitoral deste ano, conforme o TSE, Partidos e federações poderão realizar, entre 20 de julho e 5 de agosto, convenções partidárias para deliberar sobre coligações e escolher candidatas e candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador. Após a definição das candidaturas, as agremiações têm até 15 de agosto para registrar os nomes na Justiça Eleitoral.