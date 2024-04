Tocantins é o 1° estado a ter uma política pública de educação socioemocional para as forças de segurança

Por Redação

O projeto acontece, por meio de acordo de Cooperação Técnica firmado entre o Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins e o Instituto Recriar Vida, a partir de emenda parlamentar assegurada pelo deputado federal Carlos Gaguim (União Brasil/TO).

”Obrigado ao deputado Gaguim pelo olhar atento às forças de segurança do nosso estado, o primeiro parlamentar a acreditar neste importante projeto”, destacou o diretor do Instituto Recriar Vida, Ricardo Ribeirinha.

Em seguida, Ribeirinha complementou: ”Compreendemos que a saúde mental e a educação socioemocional são pilares fundamentais para o bem-estar integral dos Bombeiros e da Polícia Militar. Ao fortalecer essas competências, não apenas ajudamos os bombeiros a lidar com os desafios do trabalho, mas também contribuímos para a construção de relações mais resilientes e solidária”, enfatizou Ribeirinha.

O lançamento contou com a palestra de José Edir Paixão de Sousa, mestre em Saúde Pública pela Universidade Federal do Ceará (UFC), especialista em Segurança Pública, Direitos Humanos e Cidadania e bacharel em Direito também pela UFC; tenente coronel do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará – CBMCE, ocasião em que abordou sobre: ”Educação Emocional: estratégias de ação aplicadas ao trabalho em Segurança Pública”. No decorrer projeto, especialistas, mestres e doutores atuarão com diversas ações continuadas quando abordarão sobre ”Reflexões sobre a saúde mental das força de segurança e da comunidade escolar à luz das leis n° 4.352/2024 e a 14.819/2024”, atendendo as duas principais Leis.

“Gostaria de agradecer ao nosso deputado federal Carlos Gaguim pela destinação de verbas para o fortalecimento socioemocional dos profissionais de segurança pública do Tocantins, que se dedicam a situações de emergência, de crises, de riscos e, por isso, precisam ter esse cuidado extra na sua proteção”, destacou o palestrante.

Parceria



Em fevereiro deste ano, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins (CBMTO), coronel Peterson Queiroz de Ornelas, e o diretor do Instituto Recriar Vida, Ricardo Ribeirinha, assinaram o termo de parceria para levar projeto de fortalecimento socioemocional aos militares da corporação e seus familiares, bem como a comunidade escolar formada pelos Colégios Esportivos Militares, administrados pelo CBMTO, e as crianças atendidas pelo Projeto Bombeiro Mirim.

O trabalho entre o CBMTO e o Instituto Recriar Vida é inédito e vai atender a uma média de 4.500 pessoas, dos vários estabelecimentos ligados à corporação. Desse volume, uma média de três mil são alunos e professores dos Colégios Militares. O tempo para elaboração, execução e finalização do projeto está previsto para um prazo de seis meses.

Para a Polícia Militar, o lançamento acontece no Auditório do Comando Geral da Polícia Militar do Estado do Tocantins, nesta terça-feira, 30 de abril, às 9 horas.

Autoridades presentes

Estiveram presentes no lançamento a primeira-dama do estado do Tocantins, Karynne Sotero, madrinha do projeto; o coronel e comandante geral do Corpo de Bombeiros, Peterson Queiroz de Ornelas; o coronel Edy Paixão, palestrante internacional do Corpo de Bombeiros do estado do Ceará; coronel Falcão, membro do Instituto Recriar Vidas; Luiz Francisco de Oliveira promotor do Ministério Público do Estado do Tocantins.

Com Informações da Assessoria de Imprensa

Fotos: Governo do Tocantins/Divulgação