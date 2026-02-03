Senador Eduardo Gomes debate expansão da conectividade e recebe convite para o maior congresso de tecnologia do mundo

O fortalecimento da infraestrutura tecnológica e a aceleração da transformação digital no Brasil foram os temas centrais de uma reunião estratégica liderada pelo vice-presidente do Senado Federal e presidente do PL Tocantins, Eduardo Gomes. Ele recebeu, em Brasília (DF), nesta terça-feira, 3, as principais lideranças do setor de telecomunicações do país: Marcos Ferrari, presidente executivo da Conexis Brasil, e Luís Henrique Barbosa, presidente executivo da TelComp.

Por Redação

O encontro serviu para alinhar pautas sobre a expansão da conectividade e políticas públicas que garantam o avanço da inovação em todas as regiões do território nacional. Durante a audiência, os representantes das entidades, que congregam operadoras de telefonia, internet e data centers, entregaram ao senador o convite oficial para o Mobile World Congress (MWC). O evento, considerado o maior e mais influente do setor tecnológico global, ocorrerá entre os dias 2 e 5 de março em Barcelona, na Espanha.

“A conectividade não é mais um luxo, mas uma ferramenta indispensável para o desenvolvimento econômico e social, especialmente em estados com grande potencial de crescimento como o Tocantins. Receber este convite para o Mobile World Congress em Barcelona é um reconhecimento do trabalho que o Congresso Nacional tem feito para modernizar nossa legislação e atrair investimentos em infraestrutura. Estamos comprometidos em colocar o Brasil na fronteira da inovação, garantindo que a transformação digital chegue, de fato, à ponta, melhorando a vida do cidadão e a competitividade das nossas empresas”, afirmou o senador Eduardo Gomes.

Sobre o Encontro

A reunião reforça o papel do senador Eduardo Gomes como um dos principais interlocutores entre o setor produtivo de tecnologia e o Poder Legislativo. O diálogo com a Conexis Brasil e a TelComp busca viabilizar soluções que eliminem barreiras burocráticas e incentivem a instalação de novas redes, fundamentais para a implementação plena de tecnologias como o 5G e a ampliação do acesso à internet em áreas remotas.