Senador Eduardo Gomes destina R$ 4 milhões para fortalecer a saúde no Vale do Araguaia

da redação

O senador Eduardo Gomes (PL-TO) reafirmou seu compromisso com os 19 municípios que integram o Consórcio do Vale do Araguaia ao anunciar a destinação de R$ 4 milhões para investimentos na área da saúde da região.

O anúncio foi feito durante um encontro em Brasília com prefeitos e prefeitas do Tocantins. Segundo o senador, os recursos serão utilizados para melhorar o atendimento médico e fortalecer a infraestrutura dos serviços de saúde nos municípios beneficiados.

“Nosso objetivo é garantir mais avanços para a saúde dessas cidades, proporcionando melhores condições para a população e reforçando o compromisso com o desenvolvimento do Tocantins”, destacou Eduardo Gomes.

Os investimentos devem ser aplicados conforme as necessidades de cada município, e a expectativa é que o repasse aconteça em breve, garantindo melhorias no atendimento e na qualidade dos serviços prestados à comunidade.