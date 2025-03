Senador Eduardo Gomes visita Aurora e reafirma apoio a novos investimentos para o município

da redação

Aurora recebeu, neste domingo, 2, a visita do vice-presidente do Senado e presidente do PL Tocantins, senador Eduardo Gomes. Acompanhado do prefeito Edson Neiva (MDB), do ex-prefeito Dional, vereadores e secretários, ele percorreu obras em andamento e discutiu novas demandas para a cidade, incluindo o recapeamento asfáltico, a construção de um Centro de Convenções e a criação de um Parque Ecológico.

A agenda teve início no Portal do Rio Azuis, empreendimento viabilizado com recursos destinados por Eduardo Gomes e que tem previsão de inauguração em maio deste ano. O senador também aproveitou para contemplar a beleza do Rio Azuis, um dos principais cartões-postais da região.

Na sequência, Eduardo Gomes almoçou com lideranças locais, momento em que foram discutidos investimentos prioritários para o município. Entre as propostas apresentadas, destacou-se a construção de um Centro de Convenções, idealizado para sediar eventos, capacitações e treinamentos. O prefeito Edson Neiva também apresentou ao senador o projeto de um Parque Ecológico e solicitou apoio para sua viabilização. Eduardo Gomes garantiu empenho na iniciativa e citou como referência o Parque Júnior Coimbra, que está sendo implantado na região do Bico do Papagaio.

Outro destaque da visita foi o encontro com o artista plástico Anselmo Rodrigues, que promove a primeira exposição dentro de uma gruta no município. O senador elogiou a iniciativa e ressaltou a importância de valorizar a cultura local e o potencial turístico de Aurora. Finalizando a agenda, ele visitou a praia do Puçá, mais um atrativo natural da cidade.

“Aurora é uma cidade que conheço há muitos anos, onde sempre sou muito bem recebido. O prefeito Edson tem total liberdade para buscar nosso apoio em projetos estruturantes. Sei da importância de melhorias na pavimentação e vejo o Centro de Convenções como um marco que beneficiará não apenas Aurora, mas toda a região”, afirmou o senador.

O prefeito Edson Neiva agradeceu a visita e reforçou a importância da parceria para o desenvolvimento do município. “A presença do senador Eduardo Gomes fortalece nossa luta por melhorias para Aurora. Quero parabenizá-lo pela vice-presidência do Senado, uma conquista para o Tocantins. Temos grandes desafios, e contar com seu apoio será fundamental para viabilizar os projetos que nossa cidade tanto precisa”, destacou.