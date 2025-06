Senadora Dorinha anuncia obras para corrigir impactos da duplicação da BR-153 em Gurupi e Aliança

Durante uma Sessão Solene realizada na manhã de hoje para homenagear a senadora Professora Dorinha Seabra Rezende, condecorando-a com o título de Parlamentar Amiga de Gurupi, a parlamentar reafirmou seu compromisso com ações concretas de melhoria na infraestrutura do município. Além disso, criticou práticas eleitoreiras de alguns líderes políticos e anunciou providências em relação aos impactos da duplicação da BR-153 na região.

Por Wesley Silas

Ao discursar, Dorinha destacou que, graças a uma intervenção direcionada junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e à concessionária Ecovias do Araguaia, as reivindicações apresentadas pela comunidade de Gurupi serão atendidas imediatamente. Entre as ações destacadas encontram-se a realização de adequações em rotatórias, implantação de novas agulhas, melhorias na acessibilidade de calçadas sob o viaduto, e a implementação do retorno de acesso à Perimentral Norte, beneficiando bairros como Micro Jandira, Agrivida, Cascalheira, Tira Entulhos e a área do Posto Décio.

A senadora também criticou a postura de alguns representantes políticos durante o período eleitoral, afirmando que muitos desaparecem após conquistarem votos sob justificativas como a suposta falta de envio de recursos, alegando que tais recursos não chegam ao município porque a prefeita Josi Nunes, bem avaliada na votação, não foi sua candidata. “A prefeita foi eleita pelo povo de Gurupi. Não há carimbo para a representatividade, e ela merece receber os recursos necessários para o desenvolvimento de sua gestão. É uma responsabilidade de quem foi escolhido pelo povo, com compromisso e responsabilidade”, declarou.

Sobre os impactos provocados pela duplicação da BR-153, a parlamentar recordou que, durante a campanha eleitoral, esforços de mobilização eram feitos para cobrar melhorias na rodovia, mas muitas ações se limitaram a manifestações de discurso sem resultados efetivos. “Persistimos na luta. A duplicação é fundamental para a cidade, e as correções necessárias continuam sendo prioridade”, afirmou.

Ela revelou também que, após provocações feitas por ela, a ANTT respondeu positivamente e comprometeu-se a realizar as ações corretivas “de imediato”. Segundo a senadora, serão iniciadas seis intervenções específicas com o objetivo de melhorar a circulação, promover maior integração entre os lados Leste e Oeste de Gurupi, além de beneficiar comerciantes, hotéis, postos de combustíveis e a comunidade em geral. Especial atenção será dada à acessibilidade de cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida.