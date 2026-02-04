Gomes defende potencial do Tocantins e diálogo sobre Mercosul em reunião com Parlamento Alemão

da redação

A agenda de cooperação internacional entre Brasil e Alemanha ganhou novo impulso nesta terça-feira, 3, com a recepção de uma comitiva de parlamentares alemães no Senado Federal. O anfitrião do encontro, o vice-presidente da Casa e presidente do PL Tocantins, Eduardo Gomes, discutiu com os representantes estrangeiros a realidade do agronegócio nacional, políticas de preservação ambiental e os avanços para a consolidação do acordo entre Mercosul e União Europeia.

A comitiva, liderada pelo deputado federal Hermann Färber, presidente da Comissão de Agricultura do parlamento alemão, está em missão oficial de dez dias no país. O objetivo do intercâmbio é conhecer as tecnologias agrícolas brasileiras e alinhar expectativas sobre temas sensíveis à Europa, como o combate ao desmatamento, proteção de florestas tropicais e condições de trabalho no campo.

“O Brasil possui um modelo de preservação ambiental sólido, no qual o produtor mantém parte de sua propriedade como reserva florestal. Tive a oportunidade de verificar em Berlim a seriedade com que tratam a pauta ambiental e asseguro que o Congresso Nacional está empenhado em dar segurança a esse diálogo. Sobre o acordo Mercosul-União Europeia, o mundo pode ter receios, mas estamos trabalhando para que essa união dê certo. Meu estado, o Tocantins, tem uma vocação enorme para o agronegócio e será uma honra recebê-los em maio na Agrotins. Não deixem de conhecer também as belezas naturais da Ilha do Bananal e do Jalapão”, destacou o senador Eduardo Gomes.

Diálogo Internacional

O deputado Hermann Färber ressaltou que a missão busca “ver com os próprios olhos” a evolução da agricultura brasileira e conversar diretamente com empresários e produtores. Segundo Färber, o governo alemão tem como objetivo simplificar trâmites burocráticos e sanar discordâncias existentes para viabilizar parcerias comerciais mais fluidas.

A audiência contou com a presença dos deputados alemães Benedikt Büdenbender, Danny Meiners, Dra. Franziska Kersten, Dra. Ophelia Nick e Ina Latendorf. Também integraram a reunião o chefe da Secretaria da Comissão, Winfried Holz; o conselheiro da Embaixada da Alemanha, Roland Mohr; a assessora Maria Dobischok Carneiro e a intérprete Martina Seyer.