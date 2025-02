Vereador Jair do Povo  acompanha a prefeita Josi Nunes no Encontro dos Novos Prefeitos e Prefeitas em Brasília

da redação

No Encontro dos Novos Prefeitos e Prefeitas, realizado na capital, o vereador Jair do Povo, acompanhado pelo presidente da Fundação Unirg, Thiago Miranda, esteve ao lado da prefeita Josi Nunes, demonstrando comprometimento com o desenvolvimento e a modernização da gestão municipal.

Durante o evento, o vereador Jair do Povo destacou a importância da integração entre as administrações:

“Participar deste encontro é fundamental para fortalecer as parcerias entre os municípios e encontrar soluções inovadoras para os desafios que enfrentamos”, afirmou.

O evento se mostrou um espaço crucial para o debate e a construção de estratégias que impulsionem o progresso dos municípios, reafirmando o valor da cooperação entre gestores públicos.