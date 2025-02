Vice-governador Laurez intensifica pré-campanha ao governo do Tocantins e faz maratonas pelo interior

da redação

O vice-governador Laurez Moreira deu início à sua pré-campanha ao Governo do Estado, percorrendo diversas cidades para ouvir lideranças políticas e a população. Em uma maratona pelo Tocantins, Laurez busca consolidar seu nome como uma alternativa para a sucessão estadual em 2026. Nesta semana ele está percorrendo algumas cidades da região norte do estado.

Não renuncia

Durante entrevista ao Portal CT, do jornalista Cleber Toledo, o vice-governador descartou qualquer possibilidade de renunciar ao mandato para assumir cargo vitalício no Tribunal de Contas do Estado (TCE), prática comum entre políticos. “Possibilidade de eu renunciar o mandato, jamais! Eu tenho projeto, eu tenho causa, a minha causa é o Tocantins. Eu não estou atrás de aposentadoria pelo Tribunal de Contas, dessas coisas, eu não estou atrás disso, não. Graças a Deus, eu sou uma pessoa realizada na vida, eu faço política por vocação, e meu grande sonho é tirar o Tocantins da 24ª economia do país”, afirmou.