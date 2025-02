Vice-governador Laurez Moreira prestigia comemoração dos 34 anos de Pau D’Arco e destaca a importância das tradições culturais

da redação

O vice-governador do Tocantins, Laurez Moreira, participou neste fim de semana, nos dias 22 e 23, das festividades em comemoração aos 34 anos de emancipação política de Pau D’Arco. Ao lado do ex-prefeito de Palmas, Raul Filho, e do prefeito local, Gilmar do Posto, Laurez acompanhou as celebrações que reuniram a comunidade em um momento de festa e valorização da cultura local.

Neste domingo, 23, o vice-governador acompanhou a VIII Cavalgada de Pau D’Arco, um evento tradicional que mobiliza a cidade e atrai visitantes de toda a região.

“É uma alegria enorme estar aqui em Pau D’Arco para celebrar esses 34 anos de história, conquistas e desenvolvimento. A cavalgada é mais do que uma festa, é um símbolo da força e da tradição do nosso povo, preservando nossas raízes e movimentando a economia local. Eventos como esse fortalecem o turismo, geram oportunidades para os comerciantes e promovem a união da comunidade. Quero parabenizar o prefeito Gilmar do Posto e toda a equipe pela bela programação de aniversário. Pau D’Arco tem um grande futuro pela frente, e podem contar com nosso compromisso para continuar avançando”, declarou Laurez Moreira.