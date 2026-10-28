ACIG publica edital de convocação para eleições da entidade em novembro de 2026

Por Redação

A Associação Comercial e Industrial de Gurupi (ACIG) publicou o edital de convocação para as eleições da entidade, que serão realizadas no dia 19 de novembro de 2026, das 8h às 17h, na sede da associação, localizada na Rua Presidente Castelo Branco, nº 1211, no Centro de Gurupi.

O documento é assinado pelo presidente da ACIG, Raimundo Bonfim Batista da Silva, e pelo primeiro secretário, Belchior Gonçalves Cavalcante, que convocam os associados regulares a participarem do processo eleitoral.

De acordo com o edital, as chapas interessadas em concorrer deverão realizar o registro na entidade até as 18h do dia 9 de novembro de 2026. Para efetivar a inscrição, será necessário apresentar a documentação exigida pelo Regulamento e pelo Estatuto Social da associação.

O processo eleitoral integra as atividades institucionais da ACIG e reúne os associados para a escolha da representação da entidade, responsável por atuar em defesa dos interesses do setor empresarial e comercial de Gurupi.

Eleição: 19 de novembro de 2026

Horário: das 8h às 17h

Local: Sede da ACIG

Endereço: Rua Presidente Castelo Branco, nº 1211, Centro, Gurupi–TO

Prazo para registro das chapas: até 9 de novembro de 2026, às 18h.

Os associados devem consultar o edital e observar os requisitos estabelecidos no Estatuto Social e no Regulamento Eleitoral da entidade.

Confira a íntegra do EDITAL NESTE LINK