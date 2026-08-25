Agosto Lilás: curso de defesa pessoal reúne mulheres em escola de Palmas e terá nova edição no Taquari

Por Heli de Souza Guimarães Júnior

Palmas (TO) — Como parte das ações do Agosto Lilás, foi realizado no dia 24 de agosto um curso de Defesa Pessoal para Mulheres na Escola de Tempo Integral Cora Coralina. A atividade reuniu diversas mulheres em um momento de aprendizado, conscientização e preparação para situações que possam exigir maior atenção à própria segurança.

Ministrado pela professora Marina Allegra, o curso apresentou técnicas e orientações de defesa pessoal, buscando não apenas ensinar movimentos, mas também fortalecer a confiança, a percepção de risco e a autonomia das participantes. 🥋💜

A iniciativa reforça a importância de criar espaços onde as mulheres possam aprender, compartilhar experiências e desenvolver ferramentas que contribuam para sua segurança e bem-estar.

Próxima edição será no Taquari

E as ações continuam. No dia 26 de agosto, será realizada uma nova edição do curso de Defesa Pessoal para Mulheres, desta vez no Taquari, na Associação AICCF, com início previsto para as 8 horas da manhã. A programação integra as ações do Agosto Lilás, mês dedicado à conscientização pelo enfrentamento à violência contra a mulher e à promoção de informação, proteção e apoio.

Mais do que aprender técnicas, a proposta é incentivar mulheres a conhecerem seus próprios limites, desenvolverem confiança e compreenderem que informação e preparação também são formas de proteção. 💜🥋

Agosto Lilás: informação, prevenção, coragem e proteção.

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