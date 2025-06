Amélio destina mais de R$ 1 mi para obras em espaços públicos e reforço na saúde em cinco cidades

Com foco em melhorias concretas para a população, o deputado estadual Amélio Cayres (Republicanos) destinou, entre maio e junho, mais de R$ 1 milhão em emendas parlamentares. Os recursos, já empenhados, serão aplicados em obras de reforma e ampliação de espaços públicos, além do fortalecimento dos serviços de saúde em cinco municípios: Carrasco Bonito, Dianópolis, Sampaio, Santa Maria do Tocantins e Santa Terezinha do Tocantins.

Por Redação

Entre os investimentos estão R$ 300 mil para a reforma e ampliação do posto de saúde de Santa Terezinha do Tocantins; outros R$ 300 mil para a ampliação da quadra poliesportiva de Santa Maria do Tocantins, além de R$ 200 mil para a reforma da Praça Municipal de Sampaio.

Também foi destinada uma emenda de R$ 300 mil para a aquisição de uma ambulância para Carrasco Bonito. Já em Dianópolis, R$ 50 mil serão aplicados na reforma do prédio do Sindicato Rural.

“Esses espaços fazem parte do dia a dia das pessoas. Em muitos municípios, há apenas uma praça, uma quadra de esportes ou um único posto de saúde para atender toda a comunidade. Nosso papel enquanto deputados é justamente garantir que esses lugares recebam os cuidados e investimentos necessários. Por isso, é gratificante colaborar para que esses recursos cheguem e transformem a realidade da população”, destacou Amélio Cayres.

Confira os valores e destinos das emendas, que somam R$ 1.150.000,00 (um milhão, cento e cinquenta mil reais): (um milhão, cento e cinquenta mil reais): • Carrasco Bonito – R$ 300 mil – Aquisição de ambulância

• Dianópolis – R$ 50 mil – Reforma do Sindicato Rural

• Sampaio – R$ 200 mil – Reforma da Praça Municipal

• Santa Maria do Tocantins – R$ 300 mil – Ampliação da quadra poliesportiva

• Santa Terezinha do Tocantins – R$ 300 mil – Reforma e ampliação do posto de saúde