Antigo prédio da Igreja Presbiteriana de Gurupi é demolido para construção de um novo templo

Por Wesley Silas

A paisagem urbana de Gurupi sofreu uma mudança marcante com a demolição do antigo prédio da Igreja Presbiteriana de Gurupi que dará lugar para um novo e moderno templo. O prédio, que por décadas testemunhou a história da cidade, agora só existirá nas recordações e fotografias dos moradores.

Fundado em 1963, apenas cinco anos após a emancipação de Gurupi, o Instituto Presbiteriano Araguaia (IPA) iniciou suas atividades sob o nome de Escola Evangélica Presbiteriana, oferecendo educação para as séries iniciais do 1º ao 4º ano do ensino fundamental. Essa instituição desempenhou um papel crucial na formação educacional e moral de milhares de cidadãos gurupienses, baseando-se nos princípios bíblicos, considerados a única regra de fé e prática.

Em 2023, para celebrar os 60 anos de história e contribuição do IPA, a Câmara Municipal de Gurupi chegou a promover uma Sessão Solene. Na cerimônia foram homenageados tanto a instituição quanto todos aqueles que ao longo das décadas contribuíram para sua missão educacional e social.

Ao longo de sua história, a Igreja Presbiteriana de Gurupi foi mais do que um local de culto; foi um pilar da comunidade, oferecendo não apenas educação, mas também assistência social e espiritual a inúmeras famílias. A demolição do prédio marca o fim de uma era, mas o legado deixado pela Igreja Presbiteriana e pelo IPA perdurará, refletido na vida de todos aqueles que passaram pela instituição.

Este momento é não apenas de tristeza pela perda de um marco arquitetônico, mas também de celebração e reconhecimento de uma herança rica e significativa. Que a memória da Igreja Presbiteriana de Gurupi sirva de inspiração para futuras gerações, lembrando sempre a importância da educação baseada em valores sólidos e humanitários.