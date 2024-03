Após 10 meses, Aeroporto de Gurupi segue “padrão Infraero” para iniciar voos regionais e amplia as oportunidades de desenvolvimento turístico e econômico

Por Wesley Silas

A Infraero é uma empresa estatal responsável pela administração de diversos aeroportos no Brasil, entre eles está o Aeroporto Jacinto Nunes em Gurupi. No dia 01 de julho de 2024, completa um ano que a companhia passou a ser responsável pela administração do aeroporto. Desde então, segundo a Prefeitura, houve mudanças como o controle de chegada e saída de cargas das aeronaves, evitando a entrada de objetos ilícitos como drogas e reformas que resultaram no interesse de três empresas em iniciar voos regionais em Gurupi. O Portal Atitude questionou um representante da Prefeitura de Gurupi sobre quais foram as mudanças que o aeroporto de Gurupi recebeu após a transferência da gestão, operação e exploração do terminal para a Infraero.

“O aeroporto está sendo revitalizado e o salão de embarque recebeu ar condicionado, agora há controle e fiscalização que evitam a movimentação de objetos ilícitos. Três empresas manifestaram interesse em abrir linhas de voos regionais que serão apresentadas a partir do mês de julho deste ano. A Infraero corrigiu todos os itens de segurança do aeroporto com manutenção em equipamentos que há 20 anos não acontecia, está capacitando recursos da Agência Nacional de Aviação para o projeto de reforma da pista avaliado em R$ 32 milhões e reformou todo o terminal de passageiros do aeroporto de Gurupi”, disse um assessor diretor da prefeita Josi Nunes.

Benefícios para os moradores de Gurupi

Para os moradores de Gurupi, a melhoria do aeroporto significa mais do que apenas conveniência. Com voos regionais disponíveis, será mais fácil viajar para outras cidades do país, seja a trabalho, estudo ou lazer. Isso amplia as oportunidades de crescimento e desenvolvimento pessoal, conectando Gurupi ao restante do Brasil de uma maneira mais acessível e prática.

Impacto no turismo e economia regional

Com a chegada do padrão Infraero ao Aeroporto de Gurupi, pode-se esperar um aumento no número de turistas que visitam a região. Voos regionais facilitam o acesso a Gurupi, o que pode impulsionar o turismo local que encontra-se inserido no mapa do turismo brasileiro na categoria B e está na região turística Ilha do Bananal (Formoso do Araguaia, Gurupi, Lagoa da Confusão, Peixe e Sandolândia), podendo assim beneficiar hotéis, restaurantes e comércios em geral. Além disso, a maior conectividade aérea pode atrair investimentos e novos negócios para a região, impulsionando a economia local e regional.

Padrão Infraero

O padrão Infraero é conhecido por sua excelência e qualidade no setor aeroportuário. Quando um aeroporto atinge esse padrão, significa que ele atende a uma série de requisitos em termos de infraestrutura, segurança e operações. Isso não apenas melhora a experiência dos passageiros, mas também atrai mais companhias aéreas e voos para a região.

Caso se concretize, essas mudanças não apenas melhoram a infraestrutura aeroportuária, mas também trazem consigo um potencial de crescimento e desenvolvimento para a região. Com voos regionais prestes a decolar, Gurupi se conectará ainda mais ao restante do país. Agora, resta aguardar por essa nova fase e por todas as oportunidades que ela poderá trazer para nossa cidade e seus habitantes.