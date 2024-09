Após polêmica da lista tríplice, eleição para reitoria e vice reitoria da Unirg acontece dia 02 com chapa única

Por Redação

No dia 02 de outubro, a comunidade acadêmica da Universidade de Gurupi – UnirG, irá às urnas para escolher os novos representantes da Academia. A votação será das 8h às 22h30, nos campi da Instituição, em Gurupi e Paraíso do Tocantins. Para funções da Reitoria, concorre a chapa única a professora Jaqueline de Kassia Ribeiro de Paiva ao cargo de reitora e para vice-reitor, o professor Paulo Henrique Costa Mattos.

Mais de 3600 eleitores estão aptos a votar. São distribuídas três urnas por local de votação: campus I (sala 001-D), campus II (sala 001C), Centro Administrativo (auditório) e campus de Paraíso (Sala 102).

Podem votar acadêmicos, professores e servidores administrativos que possuam vinculo estatutário com a Fundação UnirG, como servidor efetivo ou contratado, bem como, os ocupantes de cargo comissionado. Confira a lista de votantes, AQUI.

Conforme o presidente da Comissão Eleitoral, o professor Fernando Palma Pimenta Furlan, “a eleição está transcorrendo normalmente de acordo com as normas do edital e, até o momento, não houve qualquer ocorrência anormal”, afirmou.

“Esse é um processo extremamente necessário e democrático, pois toda a comunidade acadêmica, formada pelos professores, servidores e alunos votam e escolhem os seus representantes”, acrescentou Furlan.

A contagem dos votos será logo após o encerramento da votação, no auditório do Centro Administrativo da Instituição, por meio de 10 mesas apuradoras.

Conheça a equipe completa da Chapa “Unidos pela UnirG”:

Reitora: Jaqueline de Kassia Ribeiro de Paiva

Vice-Reitor: Paulo Henrique Costa Mattos

Pró-Reitora de Graduação: Samara Tatielle Monteiro Gomes

Pró-Reitora de Extensão, Cultura e Assistência Estudantil: Káttia Ferreira da Silva

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação: Walmirton Bezerra de Alessandro

Já as chapas que concorrem para coordenações de cursos podem ser consultadas, AQUI.

A eleição para Reitoria será para o quadriênio 2025 a 2028. Já para coordenações será para o biênio 2025 a 2026.

Confira todas as informações sobre a eleição, no endereço eletrônico https://www.unirg.edu.br/eleicoes