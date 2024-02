Após Prefeitura noticiar pagamento de gratificações para coordenadores da educação, vereador faz pedido para o mesmo objeto

Por Wesley Silas

Há alguns anos um vereador, após ser informado sobre a travessia urbana da BR-153 em Gurupi, ele fez um requerimento ao Governo Federal pedindo a obra. Na época o Portal Atitude publicou a matéria da inicia do então senador João Ribeiro (in memoria) e logo após a publicação o edil questionou ao jornalista que seria um pedido dele. Esta prática continua no Poder Legislativo de Gurupi e os exemplos são vastos e corriqueiros, como mostrou a pauta da Sessão desta quinta-feira, 08, quando o vereador e ex-secretário de Educação, Davi Abrantes requereu a entrega de uniforme para as escolas municipais, após a Prefeitura ter anunciado o mesmo.

Conforme apurou a reportagem, além não serão apenas os uniformes contendo “duas bermudas, duas camisetas”; mas, um kit com uma mochila e uma garrafinha.

Outro requerimento proposto pelo ex-secretário e agora vereador foi apresentado dois dias após a prefeita Josi Nunes e a Secretária de Educação ter anunciado gratificação para Coordenador Pedagógico, Orientador , Coordenador de Secretaria e Supervisor Pedagógico.

“Todos os professores já recebem o piso ou acima do piso. A prefeita Josi Nunes irá pagar a da base que o valor é maior que o piso desse ano. O aumento previsto é de 3,62%, e o valor mínimo definido pelo governo para 2024 foi de R$ 4.580,57. Esse salário é válido para a rede pública de todo o País, com jornada de ao menos 40 horas semanais.

O percentual da data base é maior”, disse Cristina nesta semana ao Portal Atitude.