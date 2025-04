Acidente de trabalho: Mecânico tem cabeça prensada por caminhão após macaco hidráulico ceder em oficina

Da redação

Um mecânico de 22 anos ficou gravemente ferido enquanto realizava manutenção de um caminhão. O caso ocorreu na oficina de uma empresa de transportes de Araguaína, na região norte do estado.

Segundo testemunhas, o jovem estava realizando o serviço e precisou utilizar um equipamento para levantar o veículo. Ele realizou a manobra com equipamento conhecido como macaco hidráulico que apresentou problemas e cedeu, fazendo com que a cabine do caminhão pressionasse a cabeça dele.

Os colegas da oficina precisaram usar uma empilhadeira para levantar o caminhão e resgatar o jovem. Equipes do Corpo de Bombeiro foram chamadas e realizaram a imobilização cervical e pranchamento do rapaz, que apresentava ferimentos graves no crânio, mandíbula e sinais evidentes de desvio de traqueia. A vítima foi levada para o Hospital Regional e segue aos cuidados médicos.