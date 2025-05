Após acordo firmado, greve da educação de Araguaína é encerrada

da redação

Após intensas negociações, a greve dos profissionais da educação de Araguaína foi encerrada nesta terça-feira, 13 de maio, com conquistas significativas para a categoria. A decisão foi tomada em assembleia realizada logo após uma reunião entre o Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado do Tocantins (Sintet) e o prefeito Wagner Rodrigues, que durou mais de três horas. A paralisação havia começado no dia 7 de maio.

Os principais pontos de pauta, pagamento das progressões de letra e nível, cumprimento de 1/3 da hora/atividade dos professores e o plano de carreira dos servidores administrativos foram atendidos pela gestão municipal.

Ficou acordado que o edital com o nome dos professores aptos a progredir será publicado no Diário Oficial na próxima segunda-feira (19). Já o pagamento das progressões de letra e nível começarão a ser pagas com 10% já no próximo salário, e o restante será quitado gradualmente, conforme disponibilidade de recursos; a hora/atividade dos professores começará a ser implementada a partir de agosto; e o plano de carreira dos administrativos, incluindo o quadro geral, será apresentado até o dia 30 de maio.

A presidente do sintet Regional de Araguaína, Rosy Franca comemorou os avanços e destacou o engajamento da categoria: “Foi um movimento histórico, com uma categoria muito aguerrida e unida. Como sempre, a direção sindical regional conduziu o movimento de forma propositiva, e conseguimos conquistar todos os pontos de pauta, uma grande vitória da luta sindical”.