Araguaína entra para o Mapa do Turismo Brasileiro

No último dia 14 de março, Araguaína foi integrada ao Mapa do Turismo Brasileiro, uma conquista que é resultado de um trabalho encabeçado pela Prefeitura com a parceria do Sebrae Tocantins e da iniciativa privada da cidade. A proposta do Município é posicionar Araguaína como um destino turístico no Portal da Amazônia, oferecendo aos visitantes atrações de ecoturismo da própria cidade, bem como uma base logística para atrações da macrorregião que inclui o norte do Tocantins e sul do Maranhão e do Pará.

“Já somos a Capital Econômica do Estado e agora avançamos para nos posicionar, também, como uma referência para o turismo da região. Este é um segmento que tradicionalmente movimenta muito a economia, gera empregos e renda, por isso investimos e trabalhamos para conquistar esse posto”, ressalta o prefeito Wagner Rodrigues.

O potencial da natureza

A partir da parceria com o Sebrae Tocantins e a iniciativa privada, a Prefeitura mapeou cerca de 300 atrações turísticas em toda a região de influência de Araguaína em um raio de 280 quilômetros. Todos os destinos são voltados para o ecoturismo e turismo de aventura, valorizando as belezas naturais, como cachoeiras, rios, serras, sítios arqueológicos, balneários, formações rochosas, áreas de mata, entre outras atrações.

Priscilla Freitas, consultora credenciada pelo Sebrae e responsável pelo mapeamento, destaca que ela e a sua equipe se surpreenderam com a quantidade de atrativos naturais e a potencialidade turística de Araguaína. Dos cerca de 300 atrativos mapeados, cerca de 100 deles possuem potencial imediato de formatação e visitação turística.

“Registramos cada uma dessas atrações em fotos e vídeos, e o resultado impressiona. Encontramos lindas cachoeiras a cerca de 10 km do centro da cidade. Os moradores de Araguaína e região, além de turistas de todo o Brasil, precisam conhecer esse outro lado da cidade, essas belezas que geram descanso, lazer e movimentam a economia de toda a cadeia produtiva do turismo local e regional”, conta Priscilla.

O empresário Eduardo Sousa, da empresa de turismo Selva Vertical, atuou ativamente no mapeamento dos trezentos pontos turísticos. “Eu venho mapeando esses locais há cerca de oito anos, sempre pensando em uma forma de estruturar o ecoturismo e o turismo de aventura. Quando fui formalizar o Selva Vertical, pedi apoio ao Sebrae. A ideia era levar pessoas para desfrutar dos passeios de cachoeiras”.

Especificamente dentro do território de Araguaína, Eduardo afirma que há dezenas de pontos de belezas naturais de turismo de aventura e ecológico. Alguns exemplos são o Rio Araguaia, no Povoado Garimpinho, a Caverna do Morro do Além, a Cachoeira do Japonês, no Povoado Água Amarela, a Cachoeira Sol Nascente, próximo ao Povoado Barra da Grota, e a parte superior do Rio Lontra, que tem grande demanda de pesca esportiva, e passeio de caiaque.

O apoio do comércio forte

Além da oficialização de Araguaína no Mapa do Turismo Brasileiro, o Governo Federal também reconheceu a estruturação do Conselho Municipal do Turismo, formado por representantes de diversos segmentos da iniciativa privada e serviço público.

Segundo o secretário do Desenvolvimento Econômico, Agricultura, Meio Ambiente e Turismo, Joaquim Quinta Neto, a Prefeitura está mobilizando todos os setores que fazem parte do trade turístico: empresas, empreendedores e prestadores de serviços que atuam diretamente para atender as demandas de turistas.

“Vamos ampliar esse mapeamento e incentivar a todos que se inscrevam no CadasTur, uma ferramenta do Governo Federal para que a iniciativa privada seja vista pela União e acesse benefícios. Nossa mobilização será constante junto a todas as categorias de investidores, do pequeno ao grande negócio, para deixarmos Araguaína cada vez mais estruturada para receber os turistas”, enfatiza Joaquim.

Pesquisa com o setor e turistas

O processo de posicionamento de Araguaína no Mapa do Turismo inclui ainda a criação de uma identidade visual inédita e específica para o setor e slogan, que serão usados nas ações públicas e também disponibilizados para as empresas e empreendedores aplicarem em produtos e serviços.

Para alcançar os resultados e construir a marca, Prefeitura e Sebrae fizeram cerca de 600 entrevistas, contando com aplicação de questionário online e pesquisa in loco durante diversos eventos da cidade.

“Araguaína já tem um potencial muito grande. Vivenciamos muito o turismo de negócios e todo o fluxo gerado pela educação, saúde e comércio. E agora unimos forças para destacar esse potencial de turismo de aventura e natureza”, ressalta o gerente regional do SEBRAE Tocantins, Marcus Vinícius Queiroz.

Mapa do Turismo

Trata-se de um instrumento que define as regiões do país que devem ser prioridade nos trabalhos do Ministério do Turismo. A participação no Mapa é aberta a todos os municípios brasileiros que atendam aos critérios definidos pelo ministério e os estados e o Distrito Federal podem acrescentar exigências complementares.

Essa ferramenta serve como base para políticas públicas e para o direcionamento de verbas federais aos municípios.

Atualmente, 23 cidades do Tocantins têm registro no Mapa do Turismo Brasileiro, sendo que apenas quatro, entre elas Araguaína, receberam a categorização máxima de Município Turístico.

(Por Ricardo Sottero | Foto: Prefeitura de Araguaína)